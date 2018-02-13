ظرفیت تولید پول دیجیتالی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سلجوقی در خصوص امکان ایجاد پول دیجیتالی در کشور که به تازگی توسط برخی بانکها مطرح شده گفت: یکی از بحثهای مرتبط با بلاکچین مبحث انرژی است و ما از آنجایی که در دشت کویر مرکزی ایران این قابلیت را داریم که با قیمت یک دهم جهانی بتوانیم انرژی تولید کنیم پس این ظرفیت وجود دارد که به جای تولید اسکناس پول دیجیتالی تولید کنیم.
وی افزود: الان ارزشگذاری پول دیجیتالی بر مبنای میزان برقی است که مصرف میشود و چون ما این توانایی را داریم که انرژی خورشیدی را به برق تبدیل کنیم و ناحیه کویری کشورمان نیز بزرگ است امکان ورود به این مبحث را داریم.
سلجوقی در خصوص اینکه در مبحث پول دیجیتال کشور باید ورود پیدا کرده و یا در برابر آن مقاومت کند نیز اظهار داشت: من فکر میکنم پول دیجیتالی مخصوصا با شرایطی که نیاز به مقابله با تحریمهای جهانی وجود دارد درواقع یک فرصت است و حتی شاید در این مبحث کمی هم با تاخیر ورود پیدا کردهایم.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در خصوص بلاکچین و نگاه دوگانهای که در کشور به آن وجود داشته و عدهای آن را پذیرفته و برخی رد میکنند نیز گفت: ما باید دو موضوع را از هم جدا کرده و بدانیم که دانش بلاکچین فقط محدود به ارز دیجیتالی نیست. دانش بلاکچین در سایر بخشها از جمله در کشاورزی و خدمات نیز کاربرد دارد اما چون کاربرد آن را نمیدانیم و اولین بار بلاکچین در ارز دیجیتالی استفاده شد این دو را برابر هم قرار دادیم.
سلجوقی ادامه داد: بلاک چین فارغ از بحث پول دیجیتالی در بخشهای مختلف کاربرد دارد و در دنیا نیز به پول دیجیتالی نگاههای مختلفی وجود داشته و بعضی پول دیجیتالی را کالا میدانند و آنرا مرتبط با بورس و فرابورس ارزیابی میکنند و برخی آنرا ارز دانسته و آن را در قالب بانک مرکزی خود رگولاتوری میکنند و برخی نیز هنوز ابهاماتی در خصوص آن دارند. به این ترتیب امروز در دنیا نگاههای متنوع این چنینی وجود دارد و درستی یا غلطی آن و این که چه زمان همهگیر میشود نیاز به تامل بیشتر دارد.
نظر شما