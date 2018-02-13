اقبال عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خشکسالی نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری داشته است، اظهار داشت: کاهش بارش ها و خشکسالی در چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین مشکلات است که زمینه ساز افزایش نرخ بیکاری در این استان شده است.

وی عنوان کرد: خشکسالی و کاهش منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری به بخش کشاورزی در حوزه های مختلف زیان وارد کرده است و موجب تعطیلی بسیاری از فعالیت های کشاورزی در این استان شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعطیلی فعالیت های کشاورزی موجب بیکاری برخی از کشاورزان شده است.

وی بیان کرد: خشکسالی و کاهش بارش ها معیشت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده است و با چالش مواجه کرده است.

کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از ممهمترین اهداف دولت است

وی گفت: ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و... معرفی شوند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین مشکلات در استان است که باید تلاش شود معضل بیکاری در این استان حل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش متقاضیان شغل در این استان نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری داشته است.

بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی اظهار داشت: در راستای افزایش شغل نیاز است که سرمایه گذاری در این استان افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت سرمایه گذاران برای توسعه این استان بهره گیری کرد.

عباسی ادامه داد: بخش خدمات و گردشگری از مهمترین ظرفیت های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.