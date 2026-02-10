بازگشت تیم والیبال سپاهان به جمع مدعیان با پیروزی برابر مس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و مس رفسنجان از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه ۲۱ بهمن) در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم تهران برگزار شد؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشت؛ سپاهان برای جبران شکست هفته گذشته و مس برای فرار از قعر جدول.

در این مسابقه، سپاهان ست‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با امتیازهای ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵بر ۱۲به سود خود به پایان رساند و مس رفسنجان در ست دوم و چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید.

سپاهان که در دیدار دور رفت با نتیجه سه بر صفر مس رفسنجان را شکست داده بود، در این مسابقه نیز هرچند با دشواری، به پیروزی رسید تا با کسب ۲ امتیاز دیگر، مجموع امتیازاتش به ۲۹ برسد و به‌صورت موقت به رده سوم جدول صعود کند؛ جایگاهی که تثبیت آن به نتیجه دیدار چادرملو در ادامه هفته بستگی دارد.

در سوی دیگر، تیم مس رفسنجان که با ۱۲ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد، نمایشی جنگنده و فراتر از جایگاهش ارائه داد و در بخش‌هایی از مسابقه حتی برتری فنی داشت، اما در نهایت تلاش این تیم به کسب امتیاز منجر نشد.