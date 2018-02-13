به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و از ساعت ۱۷:۱۵ امروز سه شنبه تیم پرسپولیس به مصاف نسف قارشی ازبکستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی و در حضور ۲۵ هزار تماشاگر انجام شد گادوین منشا (۲۰) و علی علیپور (۶۷ و ۷۲) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

برانکو ایوانکوویچ پرسپولیس را در این مسابقه با ترکیب علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد انصاری، صادق محرمی، حسین ماهینی (۸۸ - سیامک نعمتی)، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده (۸۵ - بشار رسن)، وحید امیری (۷۴ - کمال کامیابی نیا)، گادوین منشا و علی علیپور به زمین فرستاد.

علی علیپور مهاجم پرسپولیس در دقیقه ۸ اولین خطر این تیم را روی دروازه تیم ازبکستانی ایجاد کرد ولی این موقعیت او راه به جایی نبرد. در همین دقیقه، تماشاگران حاضر در ورزشگاه علی کریمی بازیکن شماره ۸ سابق خود را بعد از ماجرای برنامه نود و صحبتهای کارلوس کی روش تشویق کردند.

گادوین منشا در دقیقه ۱۰ دومین فرصت جدی گلزنی پرسپولیس را به دست آورد ولی ضربه «قیچی برگردان» او راه به جایی نبرد. بعد از آن پرسپولیس برای دقایقی تمرکزش را از دست داد و تعداد پاسهای اشتباه بازیکنان این تیم افزایش یافت. سرانجام گادوین منشا در دقیقه ۲۰ با یک ضربه سر و روی پاس وحید امیری توانست اولین گل سرخپوشان را به ثمر برساند.

بعد از این گل دقایقی بازیکنان نسف قارشی بر بازی مسلط شدند و حتی شوت بازیکنان این تیم در دقیقه ۳۳ با اختلاف کم از دروازه پرسپولیس اوت شد. پرسپولیس هم در ۱۰ دقیقه پایانی نیمه اول صاحب چند فرصت دیگر شد که این موقعیتها از دست رفت و نیمه اول با همان یک گل به اتمام رسید.

نیمه دوم، مسابقه با حملات و فشار پرسپولیس آغاز شد تا سرخپوشان بتوانند تعداد گلهای خود را افزایش بدهند ولی سریال پاسهای اشتباه سرخپوشان در این نیمه هم ادامه داشت. هرچند نماینده ایران در اکثر دقایق بر بازی مسلط بود ولی پاسهای ناسالم و کم دقت آنها باعث می شد تا بازیکنان نسف صاحب توپ شوند. ازبکها حتی در یک ضد حمله می توانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند که علیرضا بیرانوند شوت بازیکن نسف را دفع کرد.

بازی هجومی پرسپولیس در نیمه دوم در دقیقه ۶۷ نتیجه داد. علی علیپور که در حال حاضر آقای گل لیگ برتر ایران است، در این دقیقه توانست پاس زمینی صادق محرمی را وارد دروازه نسف کند. همین مهاجم ۵ دقیقه بعد پاس محمد انصاری را با یک شوت محکم تبدیل به گل سوم پرسپولیس کرد تا خیال سرخپوشان برای کسب سه امتیاز مسابقه تا حد زیادی راحت شود.

دردقایق باقی مانده هم تیم نسف فشارهای نصفه و نیمه ای برای به ثمر رساندن گل روی دروازه پرسپولیس وارد آورد که تلاش این تیم برای گلزنی ثمری نداشت تا بازی با همان سه گل به پایان برسد.

به این ترتیب پرسپولیس کارش را در لیگ قهرمانان آسیا با برد و کسب سه امتیاز شروع کرد.

در دیگر بازی این گروه تیم های الوصل امارات و السد قطر به مصاف هم رفته اند.