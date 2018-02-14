تیراندازی در یک دبیرستان در فلوریدای آمریکا/۱۷ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، پلیس بخش «براوارد» در ایالت فلوریدای آمریکا از دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع یک تیراندازی در دبیرستان «استونمن داگلاس» در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد.

تصاویر هوایی گرفته شده از محل حادثه نشان می دهد که شماری از افراد در محوطه بیرونی این دبیرستان بر روی زمین دراز کشیده و تحت مداوا قرار گرفته اند و یا به بیمارستان منتقل شده اند.

بنابر گزارشات، دهها خودروی پلیس از جمله یک دستگاه تانک به همراه تیمی از نیروهای نظامی مسلح در محل حادثه حضور دارند.

خبرگزاری فاکس ۱۳ (Fox ۱۳) به نقل از پلیس بخش براوارد فلوریدا اعلام کرد که در این حادثه، ۲۰ تا ۵۰ نفر زخمی شده اند.

روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد فرد مسلحی که به دبیرستان استونمن داگلاس حمله کرده بود، در بازداشت به سر می برد.

پلیس آمریکا بدون ذکر نام فرد مهاجم، وی را یکی از شاگردان سابق این دبیرستان معرفی کرد.

منابع خبری از کشته شدن چندین نفر در این حادثه خبر می دهند.

گفتنی است که اخیراً شهر «پارکلند» محل وقوع این تیراندازی، به عنوان امن ترین شهر در ایالت فلوریدا معرفی شده است!

این چهارمین حادثه تیراندازی در مدارس آمریکا از ابتدای سال میلادی جاری است.

شبکه سی ان ان شمار قربانیان تیراندازی در این دبیرستان در شهر پارکلند ایالت فلوریدا را ۱۷ نفر اعلام کرد.

برخی اخبار غیر رسمی پیشتر از کشته شدن ۲ تا هفت نفر در این تیراندازی خبر داده بودند.

کلانتر پارکلند نیز اعلام کرد که عامل تیراندازی بازداشت شده است. پلیس آمریکا هویت عامل تیراندازی را «نیکلاس کروز» ۱۹ ساله اعلام کرده و گفته که وی دانش آموز سابق همین مدرسه بوده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری، مراتب تأسف و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز کرد.

رسانه ها تصاویر انواع اسلحه را در صفحه اینستاگرام نیکلاس کروز که خود را طرفدار ترامپ معرفی کرده است، منتشر کردند.