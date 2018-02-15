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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

بازیگر سریال نوروزی به مهر گفت:

«تعطیلات رویایی» با «پایتخت۵» رقابت می‌کند/ نقشی منفی دارم

«تعطیلات رویایی» با «پایتخت۵» رقابت می‌کند/ نقشی منفی دارم

مرتضی علی آبادی بازیگر سریال «تعطیلات رویایی» بیان کرد که این مجموعه نوروزی با سریال های «پایتخت ۵» و «دیوار به دیوار» که هر سه در نوروز ۹۷ پخش می شوند، رقابت می کند.

مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی در سریال نوروزی «تعطیلات رویایی» که به کارگردانی علیرضا امینی در حال ساخت است، گفت: «تعطیلات رویایی» یک سریال ۱۵ قسمتی درباره دو برادر و خانواده های شان است که به کیش می روند.

وی با اشاره به نقش خود در این سریال اضافه کرد: من در این قصه نقش فردی را دارم که تنها کاراکتر منفی سریال است و چالش هایی بین این فرد با دو خانواده در این قصه بوجود می آید.

علی آبادی درباره قصه این سریال اظهار کرد: من اطمینان دارم این سریال رقابت بسیار جدی ای با «پایتخت ۵» و «دیوار به دیوار» دارد و مورد استقبال قرار می گیرد. بازیگران بزرگی در این سریال بازی می کنند و کستی قوی دارد و نقطه قوت آن کارگردانی علیرضا امینی کارگردان حرفه ای سینمای کشور است.

بازیگر «لیسانسه ها» در پایان یادآور شد: «تعطیلات رویایی» اولین کار نوروزی ام است و خدا را شکر می کنم بعد از دو سال کار آهسته و پیوسته این سریال به من پیشنهاد شد. امیدوارم این سریال برای مخاطبان جذاب باشد و حتی مورد پسند منتقدان قرار بگیرد.

سریال «تعطیلات رویایی» برای شبکه دو ساخته می شود و محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان، افسر اسدی، محمود عزیزی، رضا یزدانی، علی صادقی، مرتضی علی آبادی و... بازیگران آن هستند.

کد مطلب 4228443
عطیه موذن

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