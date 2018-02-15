مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی در سریال نوروزی «تعطیلات رویایی» که به کارگردانی علیرضا امینی در حال ساخت است، گفت: «تعطیلات رویایی» یک سریال ۱۵ قسمتی درباره دو برادر و خانواده های شان است که به کیش می روند.

وی با اشاره به نقش خود در این سریال اضافه کرد: من در این قصه نقش فردی را دارم که تنها کاراکتر منفی سریال است و چالش هایی بین این فرد با دو خانواده در این قصه بوجود می آید.

علی آبادی درباره قصه این سریال اظهار کرد: من اطمینان دارم این سریال رقابت بسیار جدی ای با «پایتخت ۵» و «دیوار به دیوار» دارد و مورد استقبال قرار می گیرد. بازیگران بزرگی در این سریال بازی می کنند و کستی قوی دارد و نقطه قوت آن کارگردانی علیرضا امینی کارگردان حرفه ای سینمای کشور است.

بازیگر «لیسانسه ها» در پایان یادآور شد: «تعطیلات رویایی» اولین کار نوروزی ام است و خدا را شکر می کنم بعد از دو سال کار آهسته و پیوسته این سریال به من پیشنهاد شد. امیدوارم این سریال برای مخاطبان جذاب باشد و حتی مورد پسند منتقدان قرار بگیرد.

سریال «تعطیلات رویایی» برای شبکه دو ساخته می شود و محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان، افسر اسدی، محمود عزیزی، رضا یزدانی، علی صادقی، مرتضی علی آبادی و... بازیگران آن هستند.