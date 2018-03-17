«تعطیلات رویایی» سریالی چریکی است/ از پرده آبی استفاده نکردیم

آرش برومند مدیر صدابرداری سریال «تعطیلات رویایی» که به کارگردانی علیرضا امینی نوروز ۹۷ از شبکه دو روی آنتن می رود درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: سریال «تعطیلات رویایی» پروژه سنگینی است چون تعداد بازیگران در هر سکانس زیاد و در بعضی سکانس ها هم گاهی همه بازیگران اصلی و فرعی جلوی دوربین بودند.

وی درباره لوکیشن های این سریال بیان کرد: میزانسن این کار ترکیبی و شرایط محیطی به گونه ای بود که چون لب ساحل کار می کردیم مشکل رطوبت هوا روی لوازم الکترونیکی تاثیر می گذاشت. همچنین شدت باد دایم، بوم را حرکت می داد و همه اینها بر سختی کار صدابرداری اضافه می کرد.

برومند با اشاره به اتفاقات دیگر این سریال اظهار کرد: بخشی از رانندگی بازیگران در قصه این سریال به صورت سافاری در جزیره کیش بود و این هم کار ما را سخت می کرد چون ماشین ها داخل شمشادها می رفتند و در هر ماشین چهار نفر بودند که دیالوگ می گفتند.

وی اضافه کرد: ماشین ها در این سریال سرعت زیادی داشتند و تقریبا می توان گفت با توجه به اتفاقات دیگری که داشتیم این سریال، اثری چریکی محسوب می شود. از طرفی ما برای نمایش این اتفاقات از پرده آبی استفاده نکردیم و همه تصاویر را در لوکیشن های زنده تصویربرداری کردیم.

مدیر صدابرداری «تعطیلات رویایی» در پایان یادآور شد: من تمام تلاش خود را برای کیفیت مطلوب صدابرداری سریال کردم و با همفکری که با علیرضا امینی کارگردان سریال داشتیم، سعی کردیم بهترین کیفیت را به مردم ارایه دهیم و امیدوارم مخاطبان نوروز ۹۷ این سریال را ببینند و از آن لذت ببرند.