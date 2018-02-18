ادامه تصویربرداری «تعطیلات رویایی» در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای سریال، «تعطیلات رویایی» مجموعه نوروزی ۹۷ به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما است که در ۱۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود.

این مجموعه بر اساس طرحی از احسان جوانمرد و گروهی از نویسندگان نوشته شده و داستان دو برادر به نام‌های رحیم و رستم را به تصویر می کشد که در شیراز سکونت دارند. برادر کوچک‌تر که وضع مالی بهتری دارد سال پیش برای تعطیلات عید خانواده رحیم را که یک معلم بازنشسته است به ترکیه دعوت کرده و برادر بزرگتر درصدد جبران است و می‌خواهد امسال خانواده رستم را به هزینه خود به کیش ببرد غافل از اینکه آنها قصد سفر به اروپا را دارند و همین سرآغاز ماجراهای جالب و دیدنی می‌شود.

محمدرضا شریفی نیا، محمود عزیزی، افسانه بایگان، افسر اسدی، علی صادقی، لاله اسکندری، علی اوجی، رضا یزدانی، خاطره حاتمی، سولماز آقمقانی، مریم معصومی، فاطمه هاشمی، فرهاد بشارتی، ارسلان قاسمی، ژاله درستکار، مهدی افشار و مرتضی علی آبادی بازیگران این مجموعه نوروزی هستند.

«تعطیلات رویایی» دی ماه سال جاری در شهر شیراز کلید خورد و هم اکنون تصویربرداری آن در جزیره کیش ادامه دارد. همچنین بیش از ٦٠ درصد از کل مجموعه ضبط شده است و تدوین آن بصورت هم زمان ادامه دارد تا برای پخش در نوروز ۹۷ آماده شود.

عوامل و دست اندرکاران «تعطلات رویایی» عبارتند از کارگردان: علیرضا امینی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مسعود حقی، مدیر تصویربرداری: خسرو دادگرمرام، مدیر صدابرداری: آرش برومند، مدیر تولید و مجری طرح: عباس دقاقی، طراح صحنه: پگاه نایب، طراح لباس: فرناز جاودان خرد، مدیر تدارکات: مهدی مجلل، طراح گریم: مهیاد میمی، تدوین: روزبه کلباسی، دستیاران کارگردان: پیمان جمشیدی، محمد مهرورز، منشی صحنه: صفورا برسان، عکاس: آرش شاه محمدی، مشاور رسانه‌ای: منصوره بسمل، تصویربردار: مهدی دادگر مرام، نورپرداز: محمد زهی، دستیار تصویر: حمید کردبچه، دستیار تصویر: امید نریموسای، دستیار تصویر: مصطفی علیپور، اپراتور دوربین: حمید سخندان، مجریان گریم: کیوان یکتا، مرسده رضایی، دستیار صدا: سید جلال سعادت یار، دستیار اول صحنه: احمد لطفعلی‌زاده، دستیار دوم صحنه: مرتضی سلمانی، دستیاران لباس: پریسا دادخواه، دنیا پیروزی، دستیاران تدارکات: محمد دقاقی، حسن مقدم، دستیار تولید: عادله قنبردوست، مدیر مالی: شهره عباس نژاد، جلوه‌های ویژه میدانی: علیرضا فتحی.