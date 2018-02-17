آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جمعیت طیور خراسان جنوبی راتهدید می کند

محمد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در افغانستان اشاره و اظهار کرد: به منظور تشدید شرایط بهداشتی تمام خودروهای مرتبط با حوزه دامپزشکی در نقطه صفر مرزی ضد عفونی می شوند.

وی افزود: با توجه به حجم مبادلات مرتبط با حوزه دام و طیور بین ایران و افغانستان، باید نظارت های بهداشتی قرنطینه ای با هدف پیشگیری از عوامل بیماری زا انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی به شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با سویه H۵N۶ در کشور افغانستان و بروز تلفات سنگین به ویژه در طیور تخمگذار در این کشور اشاره و بیان کرد: با توجه به مرز مشترک استان خراسان جنوبی و وجود بازارچه مرزی ماهیرود و همچنین اهمیت صنعت طیور در استان خراسان جنوبی به دلیل داشتن حدود ۹۰۰ واحد پرورش طیور و اینکه یکی از مهمترین صنعت در استان است پیشگیری از ورود عوامل بیماری زا بسیار حائز اهمیت است.

اصغرزاده گفت: در نظر داریم به عنوان اقدام اولیه و فوری یک نفر نیرو جهت ضد عفونی خودروهای حمل محموله های مرتبط با دامپزشکی در مرز ماهیرود مستقر کنیم و در دراز مدت نیز مکاتبات و پیگیری های لازم از طریق استانداری و هنگ مرزی صورت می گیرد تا جانمایی برای گیت ضد عفونی در محل ورود و خروج خودروهای ایرانی و افغانی جانمایی و به بخش خصوصی واگذار و توسط این بخش راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: طی این بازدید از مرز ماهیرود وضعیت ورود و خروج خودروها و نحوه بارگیری محموله های مرتبط با دامپزشکی بازدید به عمل آمد و جانمایی برای راه اندازی گیت ضد عفونی بررسی شد..

عدم وجود کانون آنفلوانزا در خراسان جنوبی

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی با اشاره به شیوع آنفلوانزا در کشور همسایه گفت: نیروهای دامپزشکی در مرز با افغانستان مستقر هستند و ضدعفونی خودروها آغاز شده است.

اصغرزاده با بیان اینکه پایش و مراقبت فعال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طی سال جاری در جمعیت طیور صنعتی و سنتی به صورت مستمر در حال اجرا بوده است، افزود: علاوه بر اقدامات انجام شده، به منظور پیشگیری از ورود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به استان ضد عفونی تمم خودروهایی که قصد ورود به کشور را دارند در مرز ماهیرود آغاز شده است.

وی ادامه داد: واحدهای روستایی و صنعتی طیور شامل مرغ تخم گذار، مرغ مادر، واحد پرورش بوقلمون و بلدرچین تحت کنترل و نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی قرار دارند و تا کنون گزارشی از شیوع بیماری در استان نداشته ایم.

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر طرح پایش و مراقبت آنفلوانزای پرندگان به صورت سالانه انجام گرفته که طی این سالها موردی از این بیماری در جمعیت طیور استان مشاهده نشده است.

اصغرزاده به آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشی اشاره کرد و گفت: در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای پرورش طیور، عوامل ویروسی به ویژه ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور می تواند از سایر کشورها به ویژه افغانستان توسط پرندگان مهاجر انتقال یابد.

وی بر رعایت مسائل قرنطینه ای نظیر جلوگیری از ورود افراد متفرقه به سالن های پرورش، ضد عفونی خودروهای حمل دان و کود، دفن بهداشتی طیور تلف شده، شستشو و ضدعفونی مستمر سالن ها تاکید کرد و اظهار داشت: رعایت موازین بهداشتی نقش مهمی در جلوگیری از فعالیت عوامل بیماری زا و شیوع بیماری ها دارد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: شیوع گسترده آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در کشورهای شرقی سبب تلفات سنگین در طیور تخم‌گذار شده که در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای خطر درگیری این بیماری برای صنعت طیور استان وجود دارد.

وی بر رعایت اصول اولیه امنیت زیستی در مرغداری ها تاکید کرد و ادامه داد: هر گونه تلفات غیر عادی در جمعیت طیور صنعتی و بومی باید بلافاصله به دامپزشکی منعکس شود تا نسبت به بررسی و نمونه گیری و آزمایشات لازم اقدام شود و با توجه به اهمیت موضوع نیاز همکاری تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی مرتبط، بر اساس شرح وظایف سازمانی با کمیته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان احساس می شود.

اصغرزاده یادآور شد: تمام کالاهای مرتبط با دامپزشکی اعم از جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغ خوراکی، انواع خوراک دام و طیور و انواع طیور زنده باید طبق ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و تحت نظارت و مجوزهای بهداشتی دامپزشکی حمل و جابجا شوند.