به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، روح‌الله علایی ظهر یکشنبه در جلسه آنفلوآنزای پرندگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها اظهار کرد: رصد و رسیدگی سریع به رخدادهای بهداشتی ناگهانی، به‌ویژه بیماری‌های مشترک انسان و حیوان از جمله آنفلوانزای پرندگان، از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است.

وی افزود: به محض دریافت گزارش موارد مشکوک، هماهنگی لازم با مراکز بهداشت شهرستان‌ها، اداره دامپزشکی، حوزه درمان و غذا و دارو انجام می‌شود تا اقدامات مراقبتی و کنترلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

علایی با بیان اینکه نمونه‌برداری از موارد مشکوک مطابق پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود، تصریح کرد: در صورت احتمال مواجهه با سویه‌های جدید یا موارد دارای شدت بالا، نمونه‌ها بلافاصله برای انجام بررسی‌های تخصصی به تهران ارسال می‌شوند تا نوع سویه و احتمال بروز تغییرات جدید مشخص شود.

کمبود کشوری واکسن آنفلوانزای پرندگان؛ چالش جدی ایمن‌سازی جمعیت‌های حساس

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی با اشاره به مشکلات تأمین واکسن در سال جاری گفت: امسال با کمبود کشوری واکسن آنفلوانزای پرندگان مواجه بودیم؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته بخشی از واکسن مورد نیاز برای مناطق پرخطر و ایمن‌سازی جمعیت‌های حساس ذخیره می‌شد تا سطحی از ایمنی در این مناطق ایجاد شود.

وی ادامه داد: امسال میزان ذخایر واکسن بسیار محدود بود و همین مسئله تأمین نیازهای ضروری، به‌ویژه برای همکاران دامپزشکی که در خط مقدم مواجهه با این بیماری قرار دارند، را با دشواری روبه‌رو کرد؛ با این حال تلاش شد حداقل نیازهای ضروری تأمین شود.

علایی با تأکید بر مطلوب بودن تعامل میان دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: ارتباط و همکاری میان دستگاه‌های متولی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و از این نظر مشکل خاصی وجود ندارد. همه مجموعه‌ها آمادگی لازم برای همکاری و مشارکت در مدیریت رخدادهای احتمالی را دارند و امیدواریم هیچ‌گاه با بحران جدی در این حوزه مواجه نشویم.

تجربه قرنطینه یک روستا در پی شیوع بیماری در سال ۱۳۸۵

وی در ادامه با اشاره به تجربه مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان در سال ۱۳۸۵ بیان کرد: در آن سال که شخصاً در میدان حضور داشتم، پس از شناسایی یک کانون بیماری، ناچار شدیم یک روستا را به‌طور کامل قرنطینه کنیم و مرغ و تخم‌مرغ موجود در منطقه را از مردم جمع‌آوری و معدوم کنیم.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی با اشاره به دشواری و هزینه‌های سنگین چنین اقداماتی گفت: اجرای این اقدامات برای مردم و دستگاه‌های مسئول بسیار سخت و پرهزینه بود و امیدواریم با تداوم مراقبت‌ها، همکاری بین‌بخشی و اقدامات پیشگیرانه، هیچ‌گاه دوباره شاهد شرایط مشابه نباشیم.