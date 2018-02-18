استاد دانشگاه امیرکبیر پژوهشگر برتر انرژی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، براساس بررسی های صورت گرفته از سوی انجمن انرژی ایران، پروفسور گئورگ قره پتیان طبق اطلاعات مربوط به انتشارات بین المللی الزویر بیشترین آمار ارجاع مقالات را میان دانشمندان ایرانی در حوزه انرژی به خود اختصاص داده است.

در این رابطه در چهارمین کنفرانس فناوری و مدیریت انرژی انجمن انرژی ایران از وی به عنوان پژوهشگر برگزیده سال کشور در حوزه انرژی تقدیر شد. این ارزیابی برای اولین بار در کشور و از سوی انجمن انرژی ایران صورت گرفته است.

انجمن انرژی ایران با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای اهداف عالی علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور و پیشبرد دانش انرژی کشور تشکر و قدردانی کرده است.

پروفسور قره‌پتیان که مدتی معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو را بر عهده داشته، یکی از شخصیت‌های ممتاز علمی کشور در حوزه‌ برق و انرژی است.

وی در سال‌های اخیر پژوهش‌های زیادی در زمینه ریزشبکه ها، شبکه‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازها و زمینه‌های مهم صنعت برق و انرژی به انجام رسانده است. نتیجه فعالیت های وی انتشار بیش از ۱۰۰۰ مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و بین المللی بوده است.