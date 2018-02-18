اسامی جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری در منطقه پادنای سمیرم سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست دادند که اسامی دو نفر از نیروهای امنیت پرواز که در این حادثه به شهادت رسیدند به شرح زیر است:

۱ . شهید محمود بهشتی

۲. شهید فرهاد معصومی

دیگر جانباختگان این حادثه ۶۰ مسافر پرواز بودند که اسامی آنها در ذیل می آید:

۱)- خلیل آهنگران

۲)- احمد چرمیان

۳)- سیدرضا فاطمی طلب

۴)- علیرضا جامعی

۵)- اردشیر راد

۶)- سیدبهزاد سیادتی

۷)- سیدکرم اله صالحی پرور

۸)- حامد امیری

۹)- محمد هادی فهیمی هانزایی

۱۰)- ابوالقاسم فرهمندی

۱۱)- مهدی جاوید پور

۱۲)- عبدالاحد مرادی

۱۳)- سکینه کاظمی انور

۱۴)- سلمان آذری

۱۵)- فاطمه دالوند

۱۶)- کوثر هردانی

۱۷)- محمد کبیریان

۱۸)- علیرضا کلهر

۱۹)- حامد مهدوی

۲۰)- مژگان نظری

۲۱)- جلال الدین امیدی پور

۲۲)- حسین رستمی

۲۳)- مریم عابدی

۲۴)- احمد انوری

۲۵)- محمدحسین برزگری

۲۶)- رویا داخته

۲۷)- مجید اسلامی

۲۸)- مهدی قرعلی

۲۹)- حسن رضا قرلاقی

۳۰)- ژیلا قلی پور

۳۱)- زهرا ایمانی مهر

۳۲)- عبدالرضا کردی

۳۳)- محمد نجات

۳۴)- سید نقی نشاطی فر

۳۵)- محسن تقی پور

۳۶)- محمد صادق نوری

۳۷)- امیر پورشعبان

۳۸)- رحمت اله صالحی پرور

۳۹)- بهروز شریف کاظمی

۴۰)- پریسا سوهانی

۴۱)- شاهبد یاری پور

۴۲)- شاهپور یاری پور

۴۳)- غلامعلی احمدی

۴۴)- میلاد علی پور

۴۵)- محسن الله ویران زاده

۴۶)- افشین انصاری

۴۷)- سید ایلیا دانشی

۴۸)- سید طاها دانشی

۴۹)- محمد عیدی نیا

۵۰)- علی فرزانه

۵۱)- حمیدرضا هداوند خان

۵۲)- عزت اله حق شناس

۵۳)- ابراهیم جعفریان سی سخت

۵۴)- نرگس خوبانی

۵۵)- علی اکبر نجمامی سخویدی

۵۶)- علی زارع

۵۷)- محمد هادی نژاد صداقت

۵۸)- مصطفی رضایی

۵۹)- سیدابراهیم ساداتی

۶۰)- محمد مهدی سمیعی نصرآبادی

همچنین اسامی جانباختگانی که در کروی پرواز حضور داشتند نیز به شرح زیر است:

۱. کاپیتان حجت الله فولاد

۲. خلبان دوم کاوه خلیلی

۳. سرمهماندار محمد حسین فرش سنگی

۴. مهماندار بهنام رضایی نیارکی