پرونده بودجه ۹۷ شهرداری تهران بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یک شنبه ۲۹ بهمن ماه سال ۹۶ آخرین بخش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران پس از چندین جلسه بررسی در صحن شورای شهر تهران با رای اعضای شورای شهر تهران با سقف ۱۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان به تصویب رسید.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر جمع بندی اصلاحات طی روز و شب جاری از ارسال این لایحه تا فردا به فرمانداری تهران خبر داد.

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران آخرین بخش از بودجه بود که برای رای گیری به صحن شورای شهر تهران آمد و رئیس شورای شهرتهران در تشریح آن گفت : بودجه مرتبط با این بخش در حدود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که پس از رسیدگی به بندهای آن در کمیسیون ها و نیز کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر برای جمع بندی به کمیسیون تلفیق شورا ارائه شد که پس از بررسی جامع نظرات در این کمیسیون به صحن شورا ارسال شد و اکنون نیزدر صورت عدم ارائه پیشنهادات جدید مورد تائید صحن شورا است.

حجت نظری و محمد جواد حق شناس دو عضو شورای شهر تهران بودند که در این خصوص پیشنهادی را مبنی بر کاهش سقف درآمد درنظر گرفته شده برای سازمان ورزش شهرداری تهران ارائه کردند.

نظری در تشریح این پیشنهاد گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و احتمال عدم تحقق رقم پیش بینی شده پیشنهاد می شود که سقف درآمدی در نظر گرفته شده برای این سازمان همان رقم پیشنهادی شهرداری تهران باشد.

مرتضی الویری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این افزایش از ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شهرداری به ۶۶ میلیارد تومان در حقیقت برای انضباط بخشی به سیستم مالی این سازمان در نظر گرفته شده است.

محمد جواد حق شناس در موافقت با پیشنهاد کاهش سقف درآمد گفت: مبنای موردی برای استدلال افزایش قیمت مبنای صحیحی نیست این در حالی است که سقف درنظر گرفته شده افزایش سه برابری را به هزینه های مردم تحمیل می کند.

وی تصریح کرد: مبلغ محقق شده از این محل در سال ۹۵ در حدود ۲۳ میلیار تومان بوده است و شهرداری مبلغی در حدود ۵۰ میلیارد تومان را پیشنهاد داده است که علی رغم اینکه به نظر ما همین میزان نیز قابلیت تحقق ندارد در کمیسیون برنامه بودجه به ۶۶ میلیارد تومان یعنی در حدود ۳ برابر رقم محقق شده در سال ۹۵ رسیده است.

وی تاکید کرد: تعداد مجموعه های ورزشی در شمال تهران در حدود یک چهارم مجموعه های جنوب تهران است و افزایش قیمت ها اثر خود را بر جنوب شهر می گذارد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اما به موضوع اصول درآمدزایی در شرکت ها اشاره کرد و گفت: لزوما ضرورت افزایش درآمد به افزایش نرخ ها باز نمی گردد و برخی از شرکت ها درآمد مازاد خود را از کاهش نرخ و افزایش تعداد فروش محصولاتشان کسب می کنند و این موضوع می تواند در این شرکت نیز رخ دهد.

در نهایت این پیشنهاد نظری و حق شناس به تصویب اعضای شورای شهر تهران نرسید.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تخصیص اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای تملک و ساماندهی باغات کن، ۲ میلیارد تومان برای احیا آرامستان ها، ۳ میلیارد تومان برای ساماندهی دستفروشان و نیز با افزایش اعتبار در خصوص اتمام طرح جامع مدیریت بحران در سال ۹۷ موافقت کردند.

در این جلسه مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت در خصوص اتمام طرح جامع مدیریت بحران در سال ۹۷پیشنهاد افزایش اعتبار را داد.

وی گفت: طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران باید هر چه زودتر آماده شود؛ این طرح وظایف دستگاه های مختلف را در زمان بحران مشخص می کند و فرآیند دستورالعمل و شکل کار به طور جامع بازنگری خواهد شد.

فراهانی ادامه داد: مجموعا برای اتمام این طرح حدود دو میلیارد نیاز است؛ پیشنهاد می شود این طرح برای سال ۹۷ از دستور خارج شود و وظایف دستگاه های مختلف در فرآیند انجام کار در خصوص مدیریت بحران بازنگری صورت بگیرد.

رییس کمیته بودجه شورا افزود: بر این اساس اگر اعتبار این طرح از مبلغ ۱ میلیارد تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش یابد طرح برای سال آینده به پایان می رسد و از دستور خارج خواهد شد.

فراهانی گفت: پیشنهاد می شود اعتبار طرح جامع مدیریت بحران از محل تملک املاک جهت کاربری مدیریت بحران با کد ۴۰۰۰۰ تامین شود.

گفتنی است که این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.

مجید فراهانی البته در ابتدای جلسه پیشنهاد اختصاص بودجه برای راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله نیز ارائه داده بود.

وی در این خصوص گفت: از آنجایی که بودجه ساخت و تجهیزات اسکان اضطراری در بودجه سال٩٧، از هفت میلیارد تومان به صفر رسیده است نیاز است تا از محل بودجه زیباسازی این مبلغ اختصاص داده شود.

فراهانی افزود: برای راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله باید اعتبار هشت میلیارد تومان در بودجه٩٧ قرار گیرد. در این سامانه دو دقیقه قبل از زلزله مردم از طریق اپلیکیشن موبایلی مطلع و آب، برق و گاز بصورت خودکار قطع میشود.

گفتنی است این پیشنهاد برای بررسی دقیق به کمیسیون برگشت داده شد تا محل اعتبار آن مشخص شود.

دراین جلسه ،زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مبنی بر اختصاص ۵۰میلیارد تومان از محل املاک به تملک و ساماندهی باغات کن نیز در جلسه امروز مطرح کرد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

در این جلسه همچنین پیشنهاد احیا و باز پیرایی فضاهای بهداشتی غذا و آب به حیوانات شهری در بوستان ها و پارک ها از محل طرح کنترل جمعیت حیوانات صاحب و ناقل بیماری به انسان به میزان ۱۷۵ میلیون تومان داده شد که این پیشنهاد برای بررشسی بیشتر به کمیسیون بازگشت داده شد.

هاشمی در همین خصوص اظهار داشت: با تصویب این موضوع حجم پرونده املاک به حجم پرونده باغات در شورای شهر تهران افزوده می شود.

افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران به موضوع تذکری به شهرداری در این خصوص اشاره کرد و گفت: در حدود ۴ ماه پیش از شهرداری خواسته شده بود که اساسنامه سازمان املاک و مستغلات را به شورا ارائه کند و اگر این اساسنامه به شورا ارائه می شد دیگر نیاز به چنین تصمیمی نبود.

مرتضی الویری، در قالب پیشنهادی اظهار داشت: شهرداری می تواند لیست املاک خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کند تا در این کمیسیون برای موضوع تصمیم گیری شود.

در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد.

دیگر موضوع مورد بررسی در این جلسه پیشنهاد اختصاص بودجه موزه دفاع مقدس از سرجمع اعتبارات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بود که با تصمیم گیری انجام شده مقرر شد این بودجه از سرجمع اعتبارات در اختیار شهردار تامین شود.

در این جلسه شورای شهر تهران همچنین نامه فرمانداری تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه اصلاحیه اخذ حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه با اکثریت آراء اعضای شورای شهر افزایش نرخ ۳۵ درصدی که در تبصره یک مصوبه با آن اشاره شده است از این مصوبه حذف شد.

در ادامه این جلسه اعتراض دیگر فرمانداری تهران در خصوص الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارشات تهیه شده در کارگروه‌های دولت، ‌ مجلس و شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه اعضای شورای شهر تهران اصلاح نوشتاری را در خصوص این مصوبه تصحیح کردند.