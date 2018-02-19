نظام آموزشی، نقش اساسی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان بین، رئیس دبیرخانه دائمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی در نشست خبری این همایش با اشاره به جمله ای از مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی گفت: رهبر انقلاب می فرمایند تمدن نوین اسلامی به معنای کشورگشایی نیست بلکه به معنی تأثیرپذیری از الگویی اسلامی و تکثیر این الگو است. مطلبی که ایشان درباره تمدن فرمودند، دقیق است اما عده ای قضاوتهای ضعیفی از این جمله مطرح می‌کنند و از این طریق می خواهند اصل موضوع را مورد مناقشه قرار دهند.

وی افزود: دانشگاه شاهد با اراده و دقت ریاست دانشگاه این موضوع را تبیین علمی کرده و ابعاد موضوع را گشوده تا ادبیات علمی فاخر را به جامعه علمی عرضه کند.

جهان بین با اشاره به برگزاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی ادامه داد: سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با محوریت کرسی های آزاداندیشی و نقد و مناظره برگزار می شود و بانیان هفته علمی درصدد هستند افراد دیدگاه های خود را مطرح کنند تا نقد و ارزیابی شود. در پایان هفته علمی، سومین همایش علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.

استاد دانشگاه شاهد ادامه داد: دانشگاه شاهد برگزارکننده مهم‌ترین رویداد علمی درباره تمدن نوین اسلامی است و ما در این زمینه از مقالات و تعاملات علمی پاسداری کرده ایم.

وی با اشاره به ویژگی های سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی گفت: همایش اول در سه محور چیستی، چرایی و چگونگی برگزار شد. در همایش دوم ابعاد موضوعات باز شدند و در همایش سوم نظام مسائل مطرح و در کمیسیون ها تعریف شدند.

جهان بین ادامه داد: ویژگی دوم استقبال اعضای هیئت علمی درباره تحلیل مقالات نسبت به دوره های قبل بود. این مساله با توجه به اینکه نقطه قوت محسوب می شود اما این نگرانی را ایجاد می کند که شاید مشارکت دانشجویان را تضعیف کند در حالیکه ما باید فضا را برای جوانان فراهم کنیم.

وی با اشاره به ویژگی سوم همایش تمدن نوین اسلامی افزود: سومین همایش در حالی آغاز می شود که مجموعه مقالات همایش های اول و دوم منتشر و به صورت الکترونیکی منتشر شده است. مقالات همایش اول در یک جلد و مقالات همایش دوم در سه جلد منتشر شده است. ما همایش سوم را در حالی آغاز می کنیم که دوفصلنامه بنیادین تمدن نوین اسلامی اعلام فراخوان کرده و از اساتید و دانشجویان خواسته تا مقاله های خود را ارائه کنند.

رئیس دبیرخانه دائمی همایش تمدن نوین اسلامی اضافه کرد: ما پنج نشست علمی وزین را برگزار کرده ایم که موضوعات مختلف و دغدغه مند در آنها بررسی شدند.

وی با اشاره به آمار مقاله های رسیده به این همایش گفت: ۲۳۶ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارائه شد که از این میان ۱۵ چکیده رد و ۲۲۱ چکیده تایید شد و ۱۹۰ مقاله کامل هم به دبیرخانه رسید و داوری ها هنوز برای انتخاب برگزیده ها ادامه دارد. در میان مقاله ها، مقاله سفارشی هم دریافت نشده است.

جهان بین درباره زمان برگزاری همایش گفت: افتتاحیه همایش روز چهارشنبه ۹ اسفندماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن همایش های امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد برگزار می شود و مقاله ها پنج شنبه ۱۰ اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۵ ارائه می شوند. ضمن اینکه در مراسم اختتامیه از مقاله های برتر هم تقدیر می شود.

وی با اشاره به کمیسیون‌های فعال در همایش گفت: کمیسیون سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، کمیسیون مطالعات تمدن و تمدن شناسی، کمیسیون ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی، کمیسیون آینده نگاری نمدن نوین اسلامی، کمیسیون مبانی نظری، کمیسون مطالعات تمدن و تمدن شناسی و کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری از کمیسیون های این همایش هستند.

جهان بین اضافه کرد: همایش تمدن نوین اسلامی، همایشی ملی است و روسای کمیسیون ها از دانشگاه های مختلف هستند که شامل ۵۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می شوند.

وی در پایان درباره وظایف کمیسیون‌های همایش گفت: تدوین نظام مسائل، برگزاری نشست‌های علمی، حفظ تراز علمی، فراخوان مقاله، داوری مقالات از اهم وظایف کمیسیون ها هستند. این هشت کمیسیون در شورای علمی گرد هم می آیند و مقاله ها را انتخاب می کنند.

محسن فرمهین فراهانی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در نشست خبری این همایش با اشاره به اهمیت نظام تعلیم و تربیت در تمدن نوین اسلامی گفت: یکی از مهمترین الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی، داشتن نظام تعلیم و تربیت کارآمد است، چرا که فرزندان ما طی ۱۵ سال در نظام آموزشی تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: نظام آموزشی نقش اساسی در تربیت نیرو در تحقق تمدن نوین اسلامی هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری دارد، مانند بسط خردورزی، تربیت نیروی انسانی، تربیت انسان تراز تمدن نوین اسلامی از طریق نظام تعلیم و تربیت و آموزش سبک زندگی اسلامی در درون نظام تعلیم و تربیت.

فراهانی افزود: این نظام باید از اندوخته های دینی و سابقه های تمدنی و تجارب موفق سایر کشورها استفاده کند. تربیت مهدوی و معنوی و فطری از طریق نظام آموزشی امکان پذیر است و نظام آموزشی نقش بی بدیلی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد اما در میان زیرنظام‌های آموزش و پروش، نظام‌های نیروی انسانی، مدیریت، معلم و تربیت معلم مهم ترین نقش را در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند.

فراهانی اضافه کرد: بعد از برگزاری دو دوره همایش تمدن نوین اسلامی، شاهد رشد روزافزون مقاله ها هستیم و این نشان می دهد که همایش به بالندگی رسیده و می تواند گام های بلندی را در ابعاد نظری بردارد.

وی تصریح کرد: کمیسیون تعلیم و تربیت دارای هشت محور است که هر کدام سه زیرمحور دارند. بعضی از محورهای این کمیسیون عبارتند از: اسناد بالادستی در تحقق تمدن نوین اسلامی و مواجهه تربیتی با فضای مجازی در مواجهه با تمدن نوین اسلامی. این کمیسیون پیش نشستی را با عنوان «نسبت فضای مجازی در تعلیم و تربیت» هم برگزار کرده است.

در ادامه دکتر مرتضی افشاری رئیس کمیسیون هنر در این همایش گفت: هنر تمدن وجود دارد و ما در واقع می خواهیم آن را آشکارسازی کنیم.

وی بیان کرد: ارسال مقاله برای ما ارزشمند است اما شاید بعضی آثار در ساخت برای ارائه مشکل داشته باشند که ما آن آثار را رها نمی کنیم و سعی داریم آنها را برای سال آینده سامان دهیم و یا در دوفصلنامه منتشر کنیم. عناوینی که ما مطرح کردیم بر اساس معیارهای مان بوده است.

افشاری تصریح کرد: اگر ما جامعه هنری و علمی را برای شرکت در همایش تمدن نوین اسلامی دعوت می کنیم، این کار را ابتدا در دانشگاه شاهد انجام داده ایم و رساله ها را به این موضوع هدایت کرده ایم.

به گفته وی مقام معظم رهبری بحث خودباوری را مطرح کرده اند و عدم وجود آن یکی از مشکلات ما محسوب می شود.

رئیس کمیسیون هنر همایش تمدن نوین اسلامی گفت: یکی دیگر از مشکلات ما در حوزه تمدن معیار قرار دادن مظاهر تمدن است در حالیکه نگاه ما به اصل و بنیان تمدن باید باشد. مظاهر تمدن لایه بیرونی است و ما باید بنیان ها را آشکار سازی کنیم. مبانی هنر در دوران ائمه و امام صادق(ع) و در روایات بوده، اما اکنون ابتر مانده و ما می خواهیم آنها را هدایت کنیم.

افشاری در پایان اضافه کرد: کمیسیون هنر با تمامی کمیسیون‌ها ارتباط دارد و می تواند امکان خوبی برای چگونگی و ارائه مباحث داشته باشد.