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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

مسئول روابط عمومی پایگاه شهید نواب صفوی سمنان:

پیکر شهید طحانیان شناسایی شد/ استقبال دوشنبه در سمنان

پیکر شهید طحانیان شناسایی شد/ استقبال دوشنبه در سمنان

سمنان - مسئول روابط عمومی پایگاه شهید نواب صفوی سمنان گفت: پیکر پاک و مطهر شهید والامقام قدرت الله طحانیان پس از ۳۵ سال شناسایی و به سمنان منتقل می‌شود.

سبحان مهرکوشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی پیکر مطهر شهید طحانیان در شهدای دوران دفاع مقدس پس از ۳۵ سال و با استفاده از آزمایش دی ان ای خبر داد و تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای استقبال از این شهید والامقام در سمنان صورت گرفته است.

وی افزود: آیین استقبال از این شهید والامقام روز دوشنبه، واپسین روز بهمن‌ماه۹۶ بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزار می‌شود.

مسئول روابط عمومی پایگاه شهید نواب صفوی سمنان، گفت: مراسم تشییع این شهید نیز روز سه‌شنبه یکم اسفندماه ساعت ۱۵ از معراج الشهدای سمنان به سمت امامزاده یحیی(ع) برگزار می شود.

مهرکوشان گفت: شهید قدرت الله طحانیان، روز ۲۵ تیر سال ۶۱ در عملیات رمضان شهید و مفقودالاثر شد و دو برادر و یک خواهر چشم انتظار او هستند.

کد مطلب 4231487

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