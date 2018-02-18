به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده یکشنبهشب در نشست هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مرزنشینان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر یکی از استانهای مرزی است که شرایط خوبی برای فعالیت تعاونی مرزنشینان دارد.
وی اضافه کرد: حمایتهای خوبی تاکنون از تعاونیهای مرزنشینان صورت گرفته است و تلاش داریم تا با توسعه این حمایتها زمینه فعالیت هرچه بیشتر تعاونیهای مرزنشینان در نقاط مختلف استان فراهم شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: براساس مصوبات کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی بمنظور جذب سهمیه ارزی و کمک به معیشت مرزنشینان صدور کارتهای مرزنشینان تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید شده است.
محمدزاده افزود: در حال حاضر ۲۲ تعاونی مرزنشینی در استان بوشهر وجود دارد که بر اساس مصوبات اخیر کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای جذب سهمیه ارزی و کمک به معیشت مرزنشینان جلسات و پیگیریهای متعددی در این راستا انجام گرفته است.
نشست هماندیشی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای مرزنشینان استان بوشهر با حضور رئیس گروه مناطق آزاد و بازارچههای مرزی سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر کانون مرکزی دفاتر پیشخوان ایران و برخی از دستگاههای اجرایی مرتبط و جمعی از مدیران عامل تعاونیهای مرزنشینان در محل سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر برگزار شد.
در این نشست موارد مختلفی از جمله پیگیری مطالبات تعاونیهای مرزنشینان استان و همچنین دلایل عدم فعالیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان، ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به مرزنشینان از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولتی بحث و بررسی شد.
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