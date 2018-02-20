نگذاشتند «غلامرضا لبخندی» را روی صحنه ببرم/ گفتند تخیلی بنویس

کهبد تاراج نویسنده و کارگردان تئاتر درباره نمایش «غلامرضا لبخندی» که قرار بود فروردین ۹۷ در تالار حافظ به صحنه برود به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نمایش «غلامرضا لبخندی» را که درباره زندگی خفاش شب است از ۲۴ فروردین تا ۱۱ خرداد در تالار حافظ به صحنه ببرم اما متاسفانه اجرای این نمایش منتفی شده است.

وی درباه دلایل اجرا نشدن این نمایش توضیح داد: پروسه نگارش این نمایشنامه بیش از یک سال طول کشید و بعد از اتمام نگارش متن، من نمایشنامه را به تالار حافظ ارایه دادم و آنها متن را در شورا بررسی و تایید کردند و نوبت نمایش هم دادند و ما پیش پرداخت را به حساب سالن واریز کردیم. پس از آن به اداره کل هنرهای نمایشی نامه فرستادند تا متن را بررسی کنند که در آن مقطع اداره ارزشیابی و نظارت متن را تایید کرد و تنها ۱۲ روز قبل از من خواستند تا نام ۲ نفر را از نمایشنامه حذف کنم که پذیرفتم. به این ترتیب ما تمرین های نمایش را آغاز کردیم اما چند روز قبل و بعد از یک و ماه نیم تمرین آقای حسین رازی از اعضای شورای کارشناسی اداره ارزشیابی و نظارت با من تماس گرفت و زمانی که به اداره کل هنرهای نمایشی رفتم کاغذی جلو من گذاشتند که باید در آن موارد اصلاحی نمایشنامه را می نوشتم.

این بازیگر تئاتر ادامه داد: در مواردی که ذکر شده بود از نام نمایشنامه گرفته تا چند دیالوگ که از زبان یکی از شخصیت ها شنیده می شود باید حذف می کردم. نزدیک به ۳۵ دیالوگ و ۳ - ۴ صحنه مهم نیز حذف شده بود و حتی به من گفتند نام حمید رسولی را که طبق گفته غلامرضا خوش رو همدست وی در قتل ها بوده است باید کنار گذاشته شود. حتی به من گفتند نباید به سال وقوع این اتفاق اشاره کنم و یا بگویم خفاش شب اهل مشهد بوده است.

تاراج با اشاره به اینکه این نمایش اثری مستند بوده است، یادآور شد: ۳۰ درصد از نمایش بر پایه مستند بنا شده است و مابقی از تخیل من نشات می گیرد در حالی که به من گفتند باید کل نمایش را براساس تخیل خودم بازنویسی کنم و هیچ ردپایی از مستندات تاریخی نباید در کار دیده شود. با اصلاحات وارد شده نمایشنامه به اثری خنثی بدل می شود در حالی که من قبلا تاییدیه متن را گرفته بودم اما به من می گویند الان مجددا از ۸ نفری که نمایشنامه را خوانده اند ۶ نفر آن را رد کردند و ۲ نفر دیگر گفته اند اجرا مشروط به بازنویسی متن است.

وی متذکر شد: من ابتدا اعمال این ممیزی ها را قبول نکردم اما فردای آن روز به دلیل اینکه شرمنده بازیگران و عوامل نمایشم نشوم و هزینه هایی که تا اینجا کرده بودم از بین نرود، پذیرفتم که با این تغییرات نمایش را به صحنه ببرم اما آقای رازی به من گفت که دیگر به صلاح نیست کار اجرا شود و پیشنهاد داد نمایشنامه ای خارجی را جایگزین کنم همچنین محسن امیری سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی نیز نظر آقای رازی را تایید کرد.

کارگردان نمایش «ناتمام» متذکر شد: این نمایشنامه اثری اجتماعی است و یک ناهنجاری را به تصویر می کشد و اصلا دیدگاه سیاسی ندارد. نمی شود که بخشی از تاریخ جامعه را حذف کرد و به فکر آسیب شناسی و طرح مساله نبود. این روزها درباره خیلی از مضامینی که تا چند سال قبل تابو بوده اند فیلم می سازند اما نمی دانم چرا از تئاتر مستقل ایرانی و اثری که قصد نمایش یک ناهنجاری اجتماعی را دارد، حمایت نمی شود.

تاراج تصریح کرد: برای اجرا در تالار حافظ ۶ میلیون تومان پیش پرداخت داده ام و تالار هم این مبلغ را به من باز نمی گرداند و در خوشبینانه ترین حالت یک نوبت اجرای جدید به من می دهند که معلوم نیست کِی باشد. به غیر از این، هزینه های دیگری نیز برای تمرین ها داشته ام و بازیگران کار هم برای حضور در این نمایش چند پیشنهاد دیگر را رد کرده اند و من شرمنده آنها خواهم شد. مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی بر حمایت از تولید ملی تاکید دارد اما مگر تولید ملی فقط شامل نمایش های آیینی و سنتی و آثاری که در سنگلج اجرا می شوند، است.

وی در پایان صحبت هایش عنوان کرد: برای نگارش این نمایشنامه بیش از یک سال وقت صرف کردم و فقط ۶ ماه در کتابخانه ملی بریده جراید را مورد بررسی قرار دادم. این متن قرار است به زودی توسط انتشارات پایتخت منتشر شود اما از طرف اداره ارزشیابی و نظارت از من می خواهند که نگاهم را عوض کنم در حالی که حداقل انتظار من این است که پاسخگوی اعتراض من باشند و یا هزینه هایی را که تا امروز کرده ام به من بازگردانند و اینکه چرا ابتدا متن را تایید کردند اما بعد از مدتی به من می گویند نمایشنامه به صلاح نیست، اجرا شود.