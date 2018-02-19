«پسر برانکو» همچنان در ترکیب اصلی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی پرسپولیس گزینه های متعددی را برای حضور در خط هافبک این تیم برای بازی با السد قطر دارد. محسن مسلمان، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن و محسن ربیع خواه و سیامک نعمتی تنها بخشی از گزینه های برانکو ایوانکوویچ برای حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس هستند.

با این حال کادر فنی سرخپوشان تصمیم دارد با توجه به قرار دادن دو هافبک دفاعی در میانه میدان، هافبک های کناری اش را سرعتی انتخاب کند. به همین خاطر وحید امیری را در جناح چپ بازی می دهد و در سمت راست نیز قصد دارد فرشاد احمدزاده را روانه میدان کند.

احمدزاده که به دلیل ارتباط صمیمانه اش با برانکو ایوانکوویچ به عنوان «پسر برانکو» در بین هم تیمی هایش شناخته می شود توانایی سرعت بخشیدن به بازی این تیم و اضافه شدن به مهاجمان پرسپولیس هنگام ضد حملات را به خوبی دارد.

به همین خاطر سرمربی کروات پرسپولیس تصمیم دارد از وی در بازی فردای این تیم مقابل السد قطر استفاده کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹ فردا سه نشبه در هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف السد قطر در دوحه می رود.