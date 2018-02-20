اکران نسخه دوبله و زیرنویس «آن سوی ابرها» در سینماهای ایران

محمدرضا صابری مدیرعامل شرکت نور تابان و پخش کننده فیلم «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی به خبرنگار مهر گفت: کارهای دوبله فیلم در حال انجام است و از اوایل هفته دیگر همزمان در تهران و شهرستان ها هم نسخه دوبله و هم نسخه زیرنویس اکران می شود.

همچنین اولین اکران مردمی فیلم سینمایی «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی روز چهارشنبه دوم اسفند با حضور محمدرضا گلزار بازیگر سینما و مجید مجیدی کارگردان این فیلم از ساعت ۱۸ الی ۲۴ در پردیس کورش برگزار می شود.

فیلم سینمایی «آن سوی ابرها» از دوم اسفند در سینماهای سراسر کشور به نمایش در می آید. این فیلم که در هند ساخته شده است در ستایش عشق و زندگی و تنوع روابط انسانی است.

عوامل فیلم سینمایی آن سوی ابرها عبارتند از نویسنده فیلمنامه مجید مجیدی و مهران کاشانی، موسیقی: ای. آر. رحمان، تدوین: حسن حسندوست، صداگذار: محمدرضا دلپاک، مدیر فیلمبرداری: آنیل مهتا، صدابردار: گیسی مایکل، طراح صحنه: منسی دروو مهتا، طراح لباس: پایال سلوجا، بیبی زیبا میرایی، دستیار اول کارگردان: محمدعلی عسگری، دستیار تهیه: رضا تشکری، مشاور رسانه ای: علی زادمهر.