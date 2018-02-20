بهانه جویی جدید آمریکا برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، دولت آمریکا طی پرونده جدیدی اعلام کرده است که شرکت هواپیمایی ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا برای انتقال سلاح و رزمنده به سوریه، به طور مکرر در سال‌های گذشته، از طریق شرکت‌های پوششی ترکیه‌ای اقدام به خرید موتور و لوازم یدکی هواپیما که ساخت آمریکا بوده‌اند کرده است که جدیدترین آن در ماه دسامبر اتفاق افتاده است.

در این پرونده آمریکا گفته است که یک زن ترکیه‌ای چندین شرکت پوششی ایجاد کرده است تا تجهیزات آمریکایی مورد نیاز شرکت هواپیمایی ماهان را برای آن خریداری کند. به این ترتیب به این شرکت هواپیمایی کمک شده است تا بتواند تحریم‌های بلندمدت آمریکا را دور بزند و تردیدهایی در مورد ایران در دولت ترامپ به وجود بیاورد.

افرادی در دولت ترامپ می‌توانند برای مقابله با اعطای مجوز به بوئینگ برای فروش هواپیماهای جدید به ایران، با این یافته‌ها پرونده‌ای تشکیل دهند. بویئنگ پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ با تهران قراردادی چند میلیارد دلاری برای فروش هواپیما امضا کرده است. این یافته‌ها خریدهای انجام شده برای شرکت هواپیمایی ماهان را از سپتامبر ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۷ ثبت کرده‌اند.

حالا دولت ترامپ درحال تصمیم‌گیری برای این است که به بوئینگ برای فروش هواپیماهای خود به شرکت هواپیمایی دیگر ایران، ایران‌ایر، مجوز بدهد یا خیر؟ این درحالی انجام می‌شود که دولت آمریکا راهکاری سخت‌گیرانه‌تر در مورد ایران در پیش‌ گرفته است و تحریم‌ها را هم شدت بخشیده است.

مقامات دولت آمریکا نگران هستند که توافق هسته‌ای کافی نباشد و رشد تاثیرگذاری ایران در منطقه باعث دامن زدن به جنگ و نظامی‌گری شود. همچنین آمریکا ایران را متهم کرده است که ممنوعیت‌های بین‌المللی را در مورد توسعه موشک‌های بالستیک زیر پا گذاشته است.

هرچند توافق بوئینگ به نفع شرکت‌های آمریکایی است اما برخی در دولت ترامپ در مورد پیامی که این قرارداد به تهران می‌دهد، احساس خوبی ندارند.

در عین حال بر هم زدن توافق بوئینگ می‌تواند عواقب بسیاری را هم برای توافق هسته‌ای و هم برای سازندگان هواپیماهای جت به دنبال داشته باشد. بوئینگ و ایرباس که یک شرکت اروپایی است که بعلت قطعات آمریکایی بسیار درون هواپیماهایش باید از آمریکا مجوز فروش بگیرد، اگر مجوز فروش به ایران رد شود، در کنار هم حدود ۴۰ میلیارد دلار را از دست خواهند داد.

موافقان توافق هسته‌ای شامل افرادی در درون دولت ترامپ، نگران هستند در صورتی که ایران نتواند فواید برداشته شدن تحریم‌ها، شامل قرارداد خرید هواپیمای بوئینگ، را به دست آورد، این توافق از میان برود.

منتقدان مجوز فروش هواپیمای بوئینگ به ایران این بحث را مطرح می‌کنند که توافق بوئینگ با ایران‌ایر می‌تواند به طور غیرمستقیم به سود هواپیمایی ماهان‌ایر باشد. این منتقدان می‌گویند وقتی که ایران‌ایر ناوگان خود را با هواپیماهای جدید و قطعات جدید آپدیت کند، برخی از هواپیماها و قطعات قدیمی در اختیار ماهان‌ایر قرار خواهند گرفت.

درحالی‌که تحریم‌ها در مورد ایران‌ایر تسهیل شده‌اند، ماهان یک دهه است که همچنان در لیست تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. آمریکا علت این امر را همکاری این شرکت هواپیمایی با سپاه پاسداران و همچنین انتقال رزمندگان، سلاح و پول در منطقه، اعلام کرده است.

آمریکا در فایل‌های خود اعلام کرده است که یک زن ترکیه‌ای، گل‌نهال یگانه، در تلاش‌های ماهان برای خرید قطعات یدکی و موتور هواپیما به این شرکت کمک کرده است. این خانم با تاسیس یک مجموعه شرکت‌های پوششی تجهیزات آمریکایی مورد نیاز ماهان را خریداری کرده است. در این فایل‌ها دستور داده شده است صادرات آمریکا به خانم یگانه و شرکت‌های مرتبط با او ممنوع شود.