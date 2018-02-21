اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اغتشاشات خیابان پاسداران گفت: هر خشونتی از جانب هر جریانی، محکوم است. اصلاح طلبان مشی خود را همواره دوری از خشونت اعلام کرده و موافق این هستند که با رفتارهای مدنی، مطالبات خود را مطرح کنند؛ از این رو چنین حرکاتی را محکوم می کنند. این حرکت یا هر حرکت دیگری که اقدام به خشونت باشد، محکوم است.

گرامی مقدم با بیان اینکه اتفاقات خیابان پاسداران باعث تأسف است زیرا کشور به آرامش نیاز دارد، گفت: در سایه آرامش می توان مطالبات را مطرح کرد، در دیپلماسی خارجی موفق بود و مشکلات داخلی را برطرف کرد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه به نظر می رسد برخی جریانات خاص به دنبال سوء استفاده از فضای آشوب افکنی در ایران هستند، تصریح کرد: از جامعه دراویش، خشونت دیده نشده اما اتفاقات اخیر نشان می دهد که موضوع باید به طور جدی از سوی دستگاه های امنیتی به طور کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد تا برخی جریانات از این مسئله سوءاستفاده نکنند.

گرامی مقدم با اشاره به اینکه به صلاح کشور هیچ جریانی در کشور نیست که اینگونه ناآرامی در کشور به وجود آمده و رسانه های معاند بر آن موج سواری کنند، گفت: به شهادت رسیدن مأموران مظلوم نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی که در شب های گذشته در پاسداران شاهد آن بودیم، بدون شک محکوم است و باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.