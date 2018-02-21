۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)؛

اعلام زمان ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم معنوی اعتکاف

زمان ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت نام اولیه برای شرکت در مراسم اعتکاف از روز یکشنبه ۶ اسفندماه تا تکمیل ظرفیت (۳۰۰ نفر) تعیین شده است و با توجه به اینکه این ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی، بدون قرعه کشی و نهائی می‌باشد، امکان ثبت نام حضوری نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در این مراسم معنوی می توانند در زمان تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام به نشانی www.abdulazim.com مراجعه و ثبت نام، و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۱۲۲۵۵۱۲ و ۵۱۲۲۵۵۴۰ تماس حاصل نمایند.

مراسم اعتکاف ویژه برادران، همه ساله هم زمان با ایام البیض ماه رجب المرجب در مسجد جامع آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام با برنامه های متنوع مذهبی و با حضور سخنرانان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام برگزار می‌شود.

