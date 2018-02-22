به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اِی بی سی نیوز، نمایندگان دو کشور سوئد و کویت در سازمان ملل خواستار برگزاری مراسم رأی گیری برای قطعنامه ای شدند که با صدور فرمان یک آتش بس ۳۰ روزه در سوریه، امکان تحویل کمکهای بشردوستانه به میلیونها جنگ زده و انتقال فوری بیماران و مجروحان را فراهم می سازد.

طبق مفاد این قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت، حملات علیه افراط گرایان وابسته به داعش، القاعده و جبهه النصره از شمول این آتش بس خارج است.

تهیه کنندگان این قطعنامه همچنین از «شدت و حدت غیرقابل قبول خشونتها» و حملات علیه غیرنظامیان به ویژه در استان ادلب و غوطه شرقی ابراز خشم و انزجار کردند.

گفتنی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد که از زمان تشدید عملیات تهاجمی (!) دولت سوریه و متحدانش در روز چهارم فوریه، دست کم ۳۴۶ نفر در غوطه شرقی کشته شدند.

لازم به ذکر است که روسیه، یکی از متحدان کلیدی سوریه، خواستار تشکیل نشست شورای امنیت در روز پنج شنبه با موضوع بررسی بحران در غوطه شرقی شد.

با این حال، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که شورای امنیت «باید واقع بین باشد و بداند که قطع مخاصمات تنها از طریق طرح و تصویب قطعنامه عملی نمی شود».