ترانه ای که به تماشاگران «دعوت نامه» تقدیم شد

به گزاش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دعوت‌نامه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد فرید از روز گذشته سوم اسفندماه در سینماهای سراسر کشور اکران شده است و در آغاز اکران میثم پویان فر خواننده کشور نیز ترانه‌ای را با نام «مقصر» به تماشاگران این فیلم تقدیم کرد.

«دعوت‌نامه» به‌طور مشترک توسط مهرداد فرید و حمید چمنی نوشته‌ شده است و یک برش اجتماعی و روانشناسی از زندگی طبقات مختلف جامعه است. این فیلم روایتگر زندگی شخص درمانده‌ای به نام رضاست که در مشهد زندگی می‌کند و کارش این است که از زائران حرم امام رضا (ع) دزدی کند و از این راه زندگی بگذراند اما درنهایت دزدی‌های او، داستان‌های جدیدی را برای مال‌باختگان رقم می‌زند...

«دعوت‌نامه» که سال گذشته در بخش مهمان سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآمد، ششمین تجربه فیلمسازی مهرداد فرید در سینما پس از ساخت فیلم‌های «آرامش در میان مردگان»، «همخانه»، «ازمابهتران»، «زن‌ها شگفت‌انگیزند» و «بی‌تابی بیتا» است.

حمیدرضا آذرنگ، شقایق فراهانی، میترا حجار، شهاب شادابی، بهزاد جعفری، سامان صفاری، با معرفی سحر کریمی و غزل فرید بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم سینمایی «دعوت‌نامه» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، تدوین: مهرداد فرید، موسیقی: فرهاد غیاثی، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذاری، میکس و ترکیب صداها: حسین قورچیان، طراح چهره‌پردازی: علی‌رضا جواد پور، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر تدارکات: رضا بداقی، محصول کارگاه سینمایی فرید و بنیاد سینمایی فارابی.