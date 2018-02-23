۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

ترانه ای که به تماشاگران «دعوت نامه» تقدیم شد

میثم پویان فر خواننده همزمان با اکران فیلم «دعوت نامه» ترانه ای را به تماشاگران این فیلم تقدیم کرد.

به گزاش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دعوت‌نامه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد فرید از روز گذشته سوم اسفندماه در سینماهای سراسر کشور اکران شده است و در آغاز اکران میثم پویان فر خواننده کشور نیز ترانه‌ای را با نام «مقصر» به تماشاگران این فیلم تقدیم کرد.

«دعوت‌نامه» به‌طور مشترک توسط مهرداد فرید و حمید چمنی نوشته‌ شده است و یک برش اجتماعی و روانشناسی از زندگی طبقات مختلف جامعه است. این فیلم روایتگر زندگی شخص درمانده‌ای به نام رضاست که در مشهد زندگی می‌کند و کارش این است که از زائران حرم امام رضا (ع) دزدی کند و از این راه زندگی بگذراند اما درنهایت دزدی‌های او، داستان‌های جدیدی را برای مال‌باختگان رقم می‌زند...

«دعوت‌نامه» که سال گذشته در بخش مهمان سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآمد، ششمین تجربه فیلمسازی مهرداد فرید در سینما پس از ساخت فیلم‌های «آرامش در میان مردگان»، «همخانه»، «ازمابهتران»، «زن‌ها شگفت‌انگیزند» و «بی‌تابی بیتا» است.

حمیدرضا آذرنگ، شقایق فراهانی، میترا حجار، شهاب شادابی، بهزاد جعفری، سامان صفاری، با معرفی سحر کریمی و غزل فرید بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم سینمایی «دعوت‌نامه» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، تدوین: مهرداد فرید، موسیقی: فرهاد غیاثی، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذاری، میکس و ترکیب صداها: حسین قورچیان، طراح چهره‌پردازی: علی‌رضا جواد پور، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر تدارکات: رضا بداقی، محصول کارگاه سینمایی فرید و بنیاد سینمایی فارابی.

