دستگاه قضائی با اغتشاشگران اخیر تهران قاطعانه برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با دعوت همگان به تقوا و پرهیزگاری گفت: انسان جز با یاد خدا نمی‌تواند به آرامش برسد و کسی که با خالق یکتا مأنوس شود خداوند عزت دنیا و آخرت را به او عطا خواهد کرد.

خطیب جمعه کرمانشاه به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مردم تبریز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب جزو کشورهای برتر دنیا در حوزه های مختلف بوده است.

وی افزود: ایشان در دیدار با مردم تبریز به پیشرفت‌های خیرکننده کشور پس از انقلاب اشاره کردند و شکل گیری انقلاب اسلامی را براساس مردم‌سالاری دینی دانستند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رمز موفقیت کشور در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی شکل گیری انقلاب براساس مردم سالاری دینی بوده است.

وی به پیشرفت‌های کشور در حوزه های پزشکی اشاره کرد و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی جوانان ما دانش های فراوانی بخصوص در حوزه پزشکی کشف کرده اند.

آیت الله علما تصریح کرد: پیش از انقلاب در حوزه های پزشکی پیشرفت های چندانی در کشور نداشتیم و بیمارستان ها و مراکز درمانی ما پر از پزشکان و متخصصان هندی، پاکستانی و بنگلادشی بود.

وی انقلاب اسلامی را عامل استقلال و پیشرفت کشور دانست و افزود: امروز دشمنان انقلاب نیز به این پیشرفت ها معترف بوده و از این مسئله عصبانی و ناراحت هستند.

خطیب جمعه کرمانشاه یادآور شد: تمام کشور در تسخیر دشمنان بود و حتی شهر کرمانشاه نیز روزی جولانگاه آمریکایی ها بود اما پیروزی انقلاب جریان را عوض کرد.

وی افزود: با رو کار آمدن انقلاب، ایران اسلامی توانست روی پای خود بایستد و به موفقیت های زیاد و بزرگی دست یابد.

این مسئول اشاره ای نیز به حوادث اخیر کشور چون سقوط سانحه هواپیما و شهادت چند تن از نیروهای انتظامی و یکی از بسیجیان تهران در حوادث خیابان پاسداران اشاره کرد و بر حفظ خون شهدا تاکید کرد.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: امنیت و ایثارگری این شهداست که امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آورده است.

آیت الله علما حادثه اخیر تهران را محکوم کرد و گفت: این اغتشاشات با دشمنان ما در خارج از کشور مرتبط بوده و مخلان نظم و امنیت نیز به دستور عوامل بیگانه دست به این اقدامات زده بودند.

وی خواستار برخورد قاطع از سوی دستگاه قضایی با اغتشاشگران خیابان پاسداران تهران شد و افزود: عاملان این حادثه باید به سزای عمل خود برسند تا دیگر شاهد چنین وقایعی در کشور نباشیم.

امام جمعه کرمانشاه اشاره ای نیز به مناسبت های هفته داشت و گفت: هشتم اسفند ماه روز تعلیم و تربیت است وعلاوه بر مسئولان، دانشگاه ها و مدارس هم نقش بسیار مهمی در تربیت اسلامی جوانان و نوجوانان دارند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در تربیت نوجوانان و جوانان افزود: ما در تربیت دینی و اسلامی نسل جوان مسئولیم تا در مسیر انقلاب و اسلام حرکت کنند.