دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به خط پایان رسید/ معرفی برندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت ارشاد و دیگر مدیران حوزه تجسمی و هنرمندان این عرصه شامگاه جمعه ۴ اسفند در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای مراسم با اجرای منصور ضابطیان، فیلم کوتاهی از گزارش مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد این دفتر در مورد جشنواره‌های هنری و به ویژه جشنواره هنرهای تجسمی فجر پخش شد.

ملانوروزی در این فیلم، رویکردهای جشنواره هنرهای تجسمی فجر را برشمرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های امسال٬ حضور جشنواره تجسمی فجر در استان‌ها بود که سبب می‌شود تحرکات و رشد هنر در استان‌ها را شاهد باشیم. از دیگر رویکردهای دهمین جشنواره تجسمی فجر، زمان‌بندی دقیق و نظام‌مند آن است.

وی همچنین به مشکل محل برگزاری جشنواره اشاره کرد و افزود: به دلیل نبود فضای مناسب، خیلی از آثاری را که به دبیرخانه ارسال شد نتوانستیم به نمایش بگذاریم.

در ادامه مجتبی آقایی دبیر کل دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این مراسم خطاب به وزیر ارشاد نکات و پیشنهاداتی را ارایه کرد و گفت: نکته مهم این دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر همراهی هنرمندان استانی بود که ما انتظار آن را نداشتیم. امسال ۲۰ استان اعلام آمادگی کردند که میزبان این جشنواره باشند و از هر استان یک هنرمند برای حضور در جشنواره را شاهد بودیم که وجهه فستیوال به این دوره بخشید.

وی به مشارکت بخش خصوصی و نگارخانه ها در این دوره به عنوان ویژگی مهم اشاره کرد و افزود: نگارخانه ها نقش مهمی در چرخش اقتصاد هنر و معرفی چهره های هنری دارند که در این دوره حضوری پررنگ داشتند.

آقایی به سنت حسنه حضور استادان و افتخارآفرینان حوزه تجسمی در این دوره جشنواره نیز اشاره کرد و در مورد بخش بین‌الملل جشنواره اظهار کرد: آثار هنرمندان منتخب ۱۵ کشور در نمایشگاهی با عنوان ملل در موسسه اکو حضور داشتند. از بین آثار این هنرمندان یک هنرمند صربستانی در بین برگزیدگان امروز اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال گام بلندی در بخش ملی برداشته است.

مکان های موجود دیگر گنجایش آثار هنرمندان را ندارد و نیاز مبرمی به یک گالری ملی یا کاخ جشنواره داریم تا طیف وسیعی از مشارکت هنرمندان را به نمایش بگذاریم دبیر دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خطاب به وزیر ارشاد در مورد محل برگزاری جشنواره پیشنهاد داد: مکان های موجود دیگر گنجایش آثار هنرمندان را ندارد و نیاز مبرمی به یک گالری ملی یا کاخ جشنواره داریم تا طیف وسیعی از مشارکت هنرمندان را به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه امسال دیوار بین رشته‌های هنری برداشته شد، گفت: به نظر می‌رسد در یک همنشینی مناسب بین رشته‌ای و با هم افزایی، حوزه تجسمی می‌تواند به رونقی برسد که حتی پیشنهاد ایجاد فدراسیون جهانی هنرهای تجسمی را با اتکا به سرمایه انسانی مطرح کنیم.

در ادامه مراسم، کلیپی از معرفی و زندگینامه ۱۰ استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی که نشان ویژه طوبی را دریافت می‌کنند، پخش شد.

هادی شفائیه عکاس، حسین محجوبی نقاش، هوشنگ جزی زاده نقاش، ایرج محمدی مجسمه‌ساز، عبدالصمد حاج صمدی خوشنویس، فریده تطهیری مقدم نگارگر و فعال در حوزه نقاشی روی سفال، امرالله فرهادی آردکپان طراح و گرافیست، اکبر نیکان‌ پور تصویرگر، علی دیواندری کارتونیست و تصویرساز و حبیب الله صادقی نقاش استادانی بودند که از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان عالی، لوح زرین و تندیس طوبای زرین را گرفتند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اعطای نشان طوبی به مفاخر هنرهای تجسمی در سخنانی گفت: هنرهای تجسمی علاوه بر اینکه گستره وسیع فرمی دارند و ارتباط بی واسطه زبانی را با مخاطب دارند، نیازمند ترجمه زبانی نیستند.

وی تصریح کرد: هنرهای تجسمی چون با زبان تصویر صحبت می‌کنند هنرهای انسانی جهانی هستند و پدیدآورنده آنها بی‌واسطه می‌تواند با مخاطب جهانی صحبت کند. مخاطب می‌تواند با اثر زندگی کند بنابراین این ویژگی، فرصتی برای هنر به طور عام و هنر ایران به طور خاص در بردارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به خلاقیت در هنرهای ایرانی، گفت: هنرمندان ایرانی دارای سبک و فرم هستند و خلاقیت ایران در دهه‌های جدید باعث شده است هنر مدرن همراه با هنر سنتی و معاصر حرکت کند.

وی ادامه داد: حرکت‌هایی که در هنرهای بینارشته‌ای در ایران اتفاق می‌افتد در ترکیب‌سازی که همراه با بازآفرینی و سبک‌های جدید هستند، نمایان می‌شوند. هنرهای تجسمی در فرهنگ سرزمینی که ریشه کهنی در عرفان، حمکت و معنویت دارد با سبک‌ها و روش‌های هنرهای جدید تجلی پیدا می‌کند.

صالحی همچنین گفت: به نظر می‌آید باید دوره جدید هنرهای تجسمی را قدر دانست زیرا در حضور جهانی در عین حفظ هویت گذشته در جهان می درخشد. ایران با این هنرها می‌تواند گفتگو کند و این هنرها زبان گفتگو با جهان به حساب می‌آید.

وی بیان کرد: این عرصه، فرصتی برای نمایش و عرضه آنچه ایران زمین داریم، است. همچنین ارتباط چند نسل در هنرهای تجسمی را داشته و داریم که این ارتباط و اتصال نسلی در هنرهای تجسمی ما سرمایه‌ای برای هنر ایرانی به حساب می‌آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حضور پررنگ هنرمندان استانی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال اشاره کرد و گفت: هنرهای تجسمی در گستره جغرافیایی خودش را نشان می‌دهد. امروز این هنرها در تهران متمرکز نیستند و این خلاقیت های هنری، سرمایه ملی هستند.

وی افزود: باید تلاش کنیم هنرهای تجسمی به عنوان کالای فرهنگی در جامعه مورد استقبال قرار گیرد و هر خانه‌ای سرشار از کالای فرهنگی و به ویژه هنرهای تجسمی باشد. کالاهای تجسمی کالاهای لوکس نیست و این هنرها صرفا برای مرفهان نیست و عموم مردم جهان و ۸۰ میلیون مخاطب ایرانی باید مخاطب و مصرف کننده کالاهای فرهنگی تجسمی ایران باشند.

صالحی در پایان گفت: دست همه آنانی که در فضای هنری ایران حضور دارند می‌فشارم و می‌بوسم و از همه دست‌اندرکاران این جشنواره تشکر می کنم.

در ادامه مراسم از سه مدیر منتخب استانی تجلیل به عمل آمد. حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی، حسین مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان و حجت‌الاسلام محمدباقر کریمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی لوح افتخار دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را دریافت کردند.

در ادامه و با حضور مفاخر و مدیران استانی از کتاب طوبای زرین ۱۳۹۶ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی به عمل آمد.

برگزیدگان بخش رقابتی دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بدین شرح معرفی شدند:

حسن قائدی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

حسن کاکاوند، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

سجاد رافعی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

سمانه(شیلان) سلیمی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

عبدالرحمن مجرد، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

میترا سلطانی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

لیلیانا پتروویچ (صربستان)، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

مرتضی پورحسینی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

مهدی بهبودی، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

نیماد آذرگان، تندیس طوبی زرین، لوح افتخار، جایزه نقدی

برگزیده بخش اینستاگرام دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

حسین اسفندانی و صمد قربان زاده به طور مشترک لوح افتخار، تندیس طوبی زرین و یک جایزه نقدی را دریافت کردند.

مدیران هنری منتخب دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

احمد تاجی (چهارمحال و بختیاری) ، لوح تقدیر، جایزه نقدی

حجت مجرد (اردبیل)، لوح تقدیر، جایزه نقدی

سید تقی رضایی (خراسان شمالی)، لوح تقدیر، جایزه نقدی

مجید کاظمی (قزوین) لوح تقدیر، جایزه نقدی

یاسر قادر (آذربایجان غربی)، لوح تقدیر، جایزه نقدی

علی راشکی (هنرمند منتخب سیستان و بلوچستان)، لوح تقدیر، جایزه نقدی