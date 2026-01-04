به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم زارعی در نشست تخصصی «بافته های زرین یک صدسال هنر زری بافی» که در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد؛ در سخنانی با تاکید بر اهمیت حفظ و تداوم هنرهای ملی ایران گفت: من به شدت حامی و پشتیبان شما عزیزان هستم و معتقدم که مرکز هنرهای ملی باید به یک پژوهشکده بزرگ تبدیل شود. اگر این کار را نکنیم، با مشکلاتی روبرو خواهیم شد که باعث از بین رفتن بخش‌هایی از هنر ایران خواهد شد. این ساختمان که امروز به شکلی پارتیشن‌بندی شده است، اصلاً برای هنرهای ملی طراحی شده و امیدوارم روزی اینجا به محل اصلی خود بازگردد و فضاها برای حفظ هنرهای ملی ایران احیا شوند.

وی به اهمیت هنرهای سنتی ایرانی مانند قلم‌زنی و بافته‌های زرین اشاره کرد و گفت: در اصفهان، در بازار صنایع دستی، مغازه‌هایی را دیدم که هنوز به سبک قدیمی قلم‌زنی انجام می‌دهند. اما متاسفانه این مغازه‌ها بسته بودند.

وی افزود: این هنر باید ادامه پیدا کند و از سوی ما حمایت شود. ما مسئولیت داریم که این هنرها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. هنرهای ایرانی مانند نرم‌افزارهایی برای جامعه ایران عمل می‌کنند. بدون این هنرها، جامعه ایرانی مانند کامپیوتری بدون نرم‌افزار است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اهمیت نگهداری آثار هنری ایرانی، تصریح کرد: همه آثار هنری ایران، از جمله پارچه‌های زر بافته، نشان‌دهنده پشتوانه تمدنی ما هستند. در دوران هخامنشی، این هنرها برای ما افتخار آفرینی می‌کردند و امروز نیز باید آنها را حفظ کنیم. این هنرها به ما می‌گویند که ما باید از آنها قدردانی کنیم و وظیفه ما این است که آنها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی همچنین به لزوم حفظ معماری ایرانی اشاره کرد و گفت: مثلاً در کاشان، خانه‌های تاریخی هنوز حفظ شده‌اند و این نشان می‌دهد که فرهنگ و هنر ایرانی باید همواره حفظ شوند. ما باید از کسانی که این آثار را نگه داشته‌اند قدردانی کنیم و مسئولیت داریم که این آثار را به درستی حفظ و ترویج دهیم.

زارعی از همه حاضران خواست که در توسعه و آموزش این هنرها همکاری کنند و خاطرنشان کرد: تا جایی که ممکن است، این فرهنگ‌ها را ترویج دهیم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم. در ژاپن، حتی عروس‌ها لباس‌های سنتی خود را می‌پوشند و این نشان می‌دهد که باید فرهنگ خود را حفظ کنیم و به آن افتخار کنیم.