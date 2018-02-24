ابداع فناوری شناسایی چهره حتی با وجود عینک و نقاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، بسیاری از دستگاه های مجهز به فناوری تشخیص چهره که باعث افشای هویت کاربران می شوند، در صورت استفاده از عینک های طبی و آفتابی و همین طور نقاب دچار مشکل می شوند.

همین نقص موجب می شود تا این سیستم های تشخیص هویت همیشه نتوانند امنیت را ارتقا بخشند و در عمل زمینه نفوذ هکرها و خرابکاران را مهیا کنند.

شرکت پاناسونیک با اطلاع از همین موضوع الگوریتم تازه ای را در نرم افزار جدید شناسایی چهره خود به کار گرفته که با استفاده از آن حتی در صورت استفاده فرد از عینک و نقاب می توان هویت دقیق وی را تشخیص داد.

پاناسونیک مدعی است که این فناوری تازه تا ۵ برابر دقیق تر ازفناوری های موجود است. نرم افزار جدید که WV-ASF۹۵۰ نام دارد حتی اگر فرد ۴۵ درصد از چهره اش را از دوربین برگرداند و عملا نیمی از سر خود را به سمت دیگری برگرداند، قابل استفاده خواهد بود.

پاناسونیک هنوز در تلاش برای ارتقا و بهینه سازی این نرم افزار است تا در صورت استفاده افراد از ماسک جراحی نیز بتوان هویت آنها را تشخیص داد.

انتظار می رود تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ نسخه نهایی این نرم افزار در دسترس بوده و قابل استفاده شود. بررسی های موسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا نشان می دهد بعد از تکمیل WV-ASF۹۵۰ کیفیت فناوری تشخیص چهره در مجموع تا ۵۰۰ درصد ارتقا می یابد.

پایگاه داده این نرم افزار فعلا قادر به ذخیره سازی اطلاعات ۱۰ هزار چهره است که این رقم در آینده به ۳۰ هزار چهره ارتقا می یابد.