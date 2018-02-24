سفرا در حوزه اقتصاد فعال شوند/ ۲.۵ میلیون مسکن کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در همایش ملی «روز مهندسی» که عصر امروز با حضور معاون فرهنگی سپاه پاسداران در برج آزادی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه مدیران و دستگاه‌ها باید روحیه فراموش شده جهادی را مجدداً احیا کنند، اظهار داشت: بنده به خوبی از شرایط و معیشت مهندسان کشور اطلاع دارم. چرا که ۱.۵ میلیون مهندس در کشور داریم و پنجمین کشور پرورش دهنده مهندس در دنیا هستیم اما سؤال این است که چقدر توانسته‌ایم از این ظرفیت برای کشور استفاده کنیم.

وی ادامه داد : باید رایزن‌ها و سفرا در حوزه اقتصاد فعال شوند و در خصوص اقتصاد مذاکرات خوبی انجام دهند؛ تنها نباید به سیاست توجه کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه در زمینه تولید مسکن یکی از بحث‌های ما با دولت در این خصوص بوده است که کشور با کمبود تولید مسکن مواجه است، افزود: براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت راه و شهرسازی ۲.۵ میلیون مسکن کم داریم، اما دوستان‌ ما در وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارند که کمبود مسکن نداریم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه شناسایی سالانه ۲۷۰ محله برای بازسازی بافت فرسوده اقدام خوبی است، تصریح کرد: اما باید از دولت پرسید که منابع این اقدام از کجا تأمین خواهد شد؟ مگر دولت چقدر زمین در محلات دارد که می‌خواهد زمین‌ها را بازسازی و سپس به واحد مسکونی تبدیل کند؟

وی با بیان اینکه می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش حامل‌های انرژی منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده را تأمین کرد، افزود: بنده امیدی به بازسازی محلات بافت‌های فرسوده ندارم؛ بنابراین باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم که سالانه ۷۰۰ هزار مسکن تولید شود.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر رویکرد فعلی به رکود مسکن باقی بماند در آینده با افزایش جهشی قیمت مسکن مواجه خواهیم شد و علی‌رغم اینکه رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی بر تولید مسکن به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد، اما اعتقادی به تولید مسکن نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مداخله دولت در نظام مهندسی باید کاهش یابد، گفت: وقتی دخالت دولت در نظام مهندسی کاهش یافت و به این سازمان‌ها اختیارات داده شد باید از این سازمان‌ها مسئولیت‌پذیری را درخواست کرد و آنها هم باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه در سراسر کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام داریم، عنوان کرد: سالانه با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار حداقل ۲۰ سال طول خواهد کشید تا این پروژه‌ها به اتمام برسد.