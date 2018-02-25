مجله مهر: اسبابکشی از آن دسته کارهای سختی است که تقریبا همه ما برای یکی دو بار هم که شده آن را تجربه میکنیم. البته هستند کسانیکه سالی یکبار اسباب و اثاثیه را روی دوش میگیرند و خانهشان را عوض میکنند، آنها برای خودشان در این کار حسابی خبره میشوند و دیگر به این مطلب نیازی ندارند، این متن برای کسانی است که هرچند سال یکبار اسباب کشی میکنند و هر بار دو سه ماهی زمان میگذارند تا فقط وسیلهها را جمع کنند، وسیلههایی که پهن شدن شان محدودیت ندارد و ممکن است زمان بیشتری هم لازم داشته باشد.
البته در این میان از این نکته نباید غافل شد که اساسا اسبابکشی برای هر کسی کار سختی است؛ چه کسی که سالی یکبار جابهجا میشود و چه کسی که ۱۰ سالی یکبار این کار را انجام میدهد!
از همین رو در نوشته زیر برخی نکات مهم و کاربردی در اسبابکشی را برایتان میگوییم.
کارتن موز نیازمندیم!
کارتنها یکی از نقشهای اصلی اسباب کشی را بر عهده دارند. بهتر است از مدتی قبل که زمزمههای اسبابکشی به گوش میرسد، به مغازههایی که از آنها خرید میکنید بسپارید چند کارتن برایتان نگه دارند، در این میان کارتن موز توانسته گوی رقابت را از رقبا بدزدد و محبوبترین کارتن باشد. این روزها با توجه به گسترش شبکههای اجتماعی و وجود سایتهای فروش کالای مختلف بد نیست به آنها سر بزنید و از محصولاتشان استفاده کنید، شاید برایتان عجیب باشد اما در همین وبسایتها میتوانید کارتنهایی در ابعاد مختلف، چسبهای پهن و بزرگ برای بستن کارتنها را پیدا کنید. نکتهای که باید در پُر کردن کارتنها مدنظر داشته باشید این است که مخصوصا کارتنهای بزرگ را بیش از اندازه سنگین نکنید تا در حملونقل آنها راحت باشید.
روزنامه روزنامه!
روزنامه احتمالا یکی از مهمترین عناصر در بستهبندی مخصوصا ظرفهاست. اگر خیلی اهل روزنامه خواندن نیستید، میتوانید از قبل با یک دکه روزنامه هماهنگ کنید تا روزنامههای باطلهاش را برایتان کنار بگذارد و هر ظرف را در یک روزنامه بپیچید. پیچیدن ظرفها کار سختی نیست و هیچ تجربه ویژهای نمیخواهد. فقط باید مواظب باشید ظرفهای شکستنی به هیچ وجه با هم تماس نداشته باشند.
البته به جز روزنامه از کیسههای حبابدار هم میتوانید استفاده کنید که البته جای زیادی میگیرند و برای برخی ظرفهای بزرگ و حساس کاربرد بیشتری دارند، این کیسههای حبابدار را هم در مغازههای مختلف هم از طریق خرید اینترنتی میتوانید تهیه کنید، به هر حال از کسی که به تازگی اسبابکشی کرده، میتوان با قیمت کمتری این کیسهها را خریداری کرد. البته راه دیگری که شاید بعضیها هم از آن استفاده کنند، پیچاندن ظرفها در لباسهای شخصی باشد که البته این مورد خیلی توصیه نمیشود! جای ظرف در کنار ظرفهاست و جای لباس هم کنار لباسها، برای جلوگیری از هر شلوغی بیش از اندازه بهتر است هرچیزی را سرجای خودش بگذارید.
ماژیک را جدی بگیرید!
تعداد کارتنها که زیاد شود، احتمال سردرگمی هم وجود دارد، برای اینکه این اتفاق نیفتد، بهترین کار این است که با ماژیک محتویات داخل کارتنها را بنویسید، حتی نام صاحب کارتن هم بعدا در جابهجایی خیلی به کار میآید و در این صورت موقع جابهجایی هم میتوانید وسائل مربوط به هرکسی را در اتاق مربوط به خودش بگذارید. با اینکار حتی میتوانید با استفاده از کلمه «شکستنی» حواس بقیه را نسبت به کارتنی که احتمال شکستن دارد، جمع کنید. از طرفی یادتان باشد وسیلههای هر اتاق را مجزا جمع کنید تا در خانه جدید هم هر کارتن را در اتاق مربوطه بگذارید.
کیف پارچهای برای لباس
برای جمع کردن لباسها بهترین کار استفاده از کیفهای پارچهای است که در سایزهای مختلف در بازار میتوان پیدا کرد. البته حواستان باشد که مانتوها، شال و روسری و پیراهنهایی که چروک میشوند را با چوب لباسی و جدا از بقیه وسیلهها به خانه جدید ببرید و همان لحظه هم در کمد آویزان کنید. در این صورت دیگران نگران اتو بودن لباسهایتان مخصوصا در روزهای اول اسباب کشی نخواهید بود. لباسهایتان را روزهای آخر جمع کنید، به جز آنهایی که برای فصل دیگر سال هستند که میتوانید در کیفها بگذارید و خیالتان راحت باشد که نیازی به آنها ندارید.
همهچیز را به روزهای پایانی موکول نکنید
برای جمع کردن وسیلهها منتظر نشوید تا روزهای آخر جابهجایی برسد و بعد شروع به جمع کردن وسایل کنید. بسیاری از وسایل که تا زمان اسبابکشی نیازی به آنها ندارید را چند ماه زودتر جمع کنید، مثل لباسهای داخل کمد، کتابها، ظروف کریستال داخل کمد و از این قبیل چیزها. درست است که در این مدت دیدن کارتنها در گوشه خانه چندان خوشایند نیست ولی با این کار یکی دو هفته مانده تا جابهجایی استرس ندارید. در این بخش از اسباب کشی میتوانید از برخی وبسایتها و اپلیکیشنهایی که در این زمینه وجود دارد، سر بزنید و از آدمهایی که در بستهبندی تخصص دارند، کمک بگیرید.
تمیزکاری را دستکم نگیرید
نکته خیلی مهم در اسبابکشی این است که خانه جدید هم حاضر و آماده باشد، همه تلاشتان را کنید که یک یا ۲ روز قبل از اسبابکشی به خانه جدید بروید و زمین و کابینتها را تمیز کنید. اگر خانهتان اجارهای است گاهی صاحبخانه این کار را به گردن میگیرد ولی حتی اگر صاحبخانه به شما گفت که این کار را میکند، حتما پیش از اسبابکشی سری به خانه بزنید و ببینید تا چه حد نظافت شده است. این تمیز کردن خانه پیش از ورود باعث میشود وقتی کارتنها را به خانه رساندید، با توجه به اطلاعاتی که از قبل روی آنها نوشتهاید، هر کدام را در اتاق مربوطه بگذارید و با این کار بخشی از کار انجام شده است. برای تمیزکاری هم خودتان میتوانید دست به کار شوید و از مواد شوینده مختلف استفاده کنید، هم میتوانید گوشی تلفن را بردارید و به شرکتهای خدماتی زنگ بزنید، البته در این بخش هم فضای مجازی باز به کار شما آمده و میتوانید با استفاده از صفحههای خدماتی که اتفاقا نیروهای جوانی هم در آنها کار میکنند، تمیزکاری خانه را انجام دهید.
حواستان به گلدانهای رنگی خانه باشد
این روزها که تعداد کمی از ما حیاط داریم و برای داشتن گل گیاه در خانه به گلدانهای رنگی روی آوردهایم و از همین رو گلدانهای مختلفی را در خانههای ما میتوان پیدا کرد که در زمان اسبابکشی یکی از موارد مهم در جابهجایی هستند. برای گلدانهای بزرگ و سنگین چارهای نیست جز اینکه آنها را در کامیون بگذاریم و به خانه جدید بفرستیم. اما برای گلدانهای کوچک، میتوانید مجموعهای از آنها را در یک جعبه محکم چوبی یا پلاستیکی بگذارید و داخل هر یک از گلدانها چوبی به بلندی ارتفاع بلندترین گیاه فرو کنید. بعد پلاستیکی نازک را روی سطح دهانه و طرفین جعبه و همچنین پایههای چوبی فرو رفته در گلدانها قرار داده و با چسب محکم کنید و منافذی را برای تنفس گیاه باز بگذارید. در این شرایط گیاهها هم در فضای خوبی به خانه جدید میروند.
برای حمل و نقل پرسوجو کنید
برای روز اسبابکشی قطعا به ماشین حمل بار نیاز دارید، میتوانید این شرکتها را در میان آگهیهای روزنامه، توصیه اقوام و آشنایان، سایتهای اینترنتی و اپلیکیشنهای مختلفی که کارشان حمل بار است، پیدا کنید. یادتان نرود که ماشینهای شخصی خودتان و اقوامتان هم میتواند یکی از گزینههای خیلی خوب برای حمل کارتنها کوچکتر باشد، البته برای جایهجایی مبل و کمد و وسائل آشپزخانه حتما به حمل بار نیاز پیدا میکنید، از حمل بار هم بخواهید این وسیلههای را بستهبندی کند تا کاملا سالم به مقصد برسند. در پایان و وقتی که همه وسیلهها را بار ماشین کردید، قبل از اینکه به سمت خانه جدید راه بیفتید، یکبار دیگر همه کمدها، قفسههای آشپزخانه، اتاقها، انباری و پارکینگ سرک بکشید تا مبادا وسایلی را جا گذاشته باشید.
عجله نکنید
یادتان باشد که عجله و استرس داشتن باعث میشود نتیجه کار خوب نشود، هرچه در اسبابکشی بیشتر عجله کنید و بخواهید کار زودتر تمام شود، احتمال از دست دادن وسیلهها بیشتر میشود و در نهایت تنها خاطره تلخی از جابهجایی در ذهنتان میماند و حتی ممکن است ظرفهای شکسته یا وسائل خرابشدهای برایتان بماند. حتی بعضیها هستند که در اسبابکشی بعضی از بارهای شان گم شده یا یک کارتن کامل از وسائل چینیشان شکسته است، هرچه از عجله دوری کنید، احتمال رخ دادن چنین اتفاقهایی برایتان کمتر است.
نکته پایانی؛ سلامتتان را فراموش نکنید
اسبابکشی برای بیشتر خانمها شبیه کابوس است، ولی شما میتوانید با راهکارهایی آن را آسانتر کنید و سلامت خود را رکن اول این نقل مکان تابستانی قرار دهید. بهترین راه این است که سایر اعضای خانواده را نیز در این فعالیت شرکت دهید. به کودکان مسئولیت دهید که با نظارت شما وسایل اتاقشان را بستهبندی کنند. برای اینکه مجبور نشوید هنگام اسباب کشی جعبههای سنگین را جابهجا کنید، جعبههای کوچکتری انتخاب کرده و وسایل را در آن بستهبندی کنید. هنگام بسته بندی نیز به راحتی روی زمین بنشینید یا کارتن را روی میز قرار داده و روی صندلی نشسته و وسایل را در آن جاسازی کنید.
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