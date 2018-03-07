تلاش برای ثبت جهانی مراسم مذهبی قره کلیسا/ ثبت ملی ده ساله شد

شرلی آودیان مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای ایران به خبرنگار مهر گفت: مراسم بادراک یا همان مراسم مذهبی قره کلیسا چهار سال پیش ثبت ملی شد به همین منظور می‌خواهیم این مراسم را به ثبت جهانی نیز برسانیم. همچنین سال ۲۰۱۸ دهمین سالگرد ثبت جهانی بنای تاریخی قره کلیساست.

وی افزود: ما می‌خواستیم که در مراسم دهمین سالگرد ثبت جهانی بنای قره کلیسا خبر ثبت جهانی مراسم مذهبی آن را نیز اعلام کنیم اما گویا پرونده آن به این برنامه نمی‌رسد. چون باید اول این پرونده در فهرست پیشنهادی ثبت باشد. بعد آن را در فهرست میراث ناملموس جهانی به ثبت رساند.

وی گفت: امسال قرار است به مناسبت دهمین سالگرد ثبت جهانی قره کلیسا مراسم مذهبی آن را نیز در اواسط تیرماه با شکوه‌تر از همیشه برگزار کنیم. هنوز مهمانان خارجی این برنامه مشخص نشده است.

تادئوس یا طاطائوس یکی از حواریون مسیح است که در سال ۴۰ میلادی به ارمنستان آمد و به تبلیغ مسیحیت پرداخت. گروه زیادی به آیین مسیح روی آوردند که از آن جمله ساناتروک پادشاه ارمنستان و دخترش ساندخت بود. ولی سلطان کمی بعد پشیمان شد و به مخالفت با آیین جدید پرداخت و دستور داد تا تادئوس، ساندخت (دخترش) و گروهی دیگر که به مسیحیت گرویده بودند (حدود ۳۵۰۰ نفر) را به قتل برسانند.

در سال ۳۰۲ میلادی، زمان پادشاهی تیرداد از پادشاهان ارمنستان، مسیحیت در این کشور دین رسمی و همگانی شد. مسیحیان ارمنی که خاطره شهادت تادئوس و ساندخت را نسل به نسل حفظ کرده بودند در محل فرار آنان کلیساهایی بنا کردند که قره کلیسا یکی از آنهاست. بنابر عقیده ارامنه کلیسای طاطائوس اولین کلیسایی است که به دستور مبشرین و حواریون مسیح در دنیا ساخته شده است و چون از نظر مذهبی، شهادت را بزرگترین سعادت برای بشر می‌دانند، هر سال در روزهای آخر تیر ماه و هفته های اول مرداد ماه که مصادف با قتل تادی مقدس و پیروان مسیحی او است در قره کلیسا مراسم خاصی بر پا می دارند.

در این مراسم ارامنه دیگر کشورهای جهان از جمله ارمنستان، سوریه، لبنان، هلند، فرانسه، اتریش، آلمان، کانادا و دیگر کشورها نیز شرکت می‌کنند. ارامنه ایران و جهان در این مراسم با اعمالی همچون راز و نیاز به درگاه خداوند، قربانی کردن و غسل تعمید دادن به نوزادان خود در قالب مراسم باداراک یا عشای ربانی این روز را گرامی می دارند.