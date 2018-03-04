۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

«اسرافیل» به جشنواره تخصصی موسیقی در فرانسه می رود

موسیقی فیلم سینمایی «اسرافیل» در نوزدهمین جشنواره تخصصی موسیقی فیلم مارسی فرانسه حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، نوزدهمین جشنواره تخصصی موسیقی فیلم مارسی فرانسه Festival International Du Film D’AUBAGNE فروردین امسال میزبان فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده خواهد بود.

«اسرافیل» در بخش مسابقه این فستیوال حضور دارد.

فستیوال «اوبانیه» مارسی در حالی نوزدهمین دوره خود را برگزار می‌کند که امسال ۱۰ فیلم منتخب از کشورهای آلمان، بلژیک، سوئد، بلغارستان، یونان، تونس و ایران در بخش اصلی پذیرفته شده و به رقابت خواهند پرداخت.

آیدا پناهنده کارگردان و مجید پوستی آهنگساز فیلم سینمایی «اسرافیل» به دعوت این فستیوال در این مراسم حضور دارند. پیش از این مجید پوستی و آیدا پناهنده در فیلم سینمایی «ناهید» همکاری داشتند.

پخش بین المللی فیلم سینمایی «اسرافیل» بر عهده کمپانی DreamLab Films به مدیریت نسرین میرشب است.

زهرا منصوری

