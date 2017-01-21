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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

موسیقی فیلم «اسرافیل» ساخته شد/ آماده حضور در فجر

موسیقی فیلم «اسرافیل» ساخته شد/ آماده حضور در فجر

فیلم سینمایی «اسرافیل» ساخته آیدا پناهنده برای نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده، نسخه نهایی آن برای ارایه به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شد.

ساخت موسیقی فیلم بر عهده مجید پوستی بود که در «ناهید» نیز با آیدا پناهنده همکاری داشت. او در روزهای گذشته ساخت موسیقی را به پایان برده و صداگذاری «اسرافیل» نیز توسط حسین ابوالصدق نهایی شده است.

نسخه نهایی این فیلم برای ارسال به دبیرخانه و نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده تحویل شده است.

«اسرافیل» دومین فیلم بلند سینمایی پناهنده است که درامی درباره چالش‌ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردی که ماهی را دوست داشت بازگشته است. دختری که بهروز را دوست دارد باز می‌گردد... مرده‌گان زنده می‌شوند.

هدیه تهرانی، مریلا زارعی، هدی زین‌العابدین و پژمان بازغی بازیگران اصلی «اسرافیل» هستند.

کد مطلب 3882974
زهرا منصوری

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