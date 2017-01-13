حضور «اسرافیل» در جشنواره فیلم برلین قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش رسانه‌ای فیلم «اسرافیل»، مستانه مهاجر تهیه‌کننده این فیلم سینمایی با تایید خبرهای منتشر شده درباره اولین دعوت بین‌المللی از «اسرافیل» گفت: «اسرافیل» به شصت و هفتمین جشنواره فیلم برلین دعوت شده است و طبق اطلاعاتی که داریم تنها نماینده ایران در آن فستیوال است اما من به عنوان تهیه‌کننده و خانم پناهنده به عنوان کارگردان هنوز به نتیجه قطعی برای نمایش فیلم در آن جشنواره نرسیده‌ایم.

وی ارائه توضیحات بیشتر در این‌باره را به روزهای آینده و پس از تصمیم‌گیری نهایی پیرامون این موضوع موکول کرد.

«ناهید» نخستین فیلم آیدا پناهنده، دو سال قبل درحالیکه جمعی از منتقدان و اصحاب رسانه در جشنواره فجر شانسی برای آن قائل نبودند در جشنواره کن حضور پیدا کرد و جایزه آینده ‌نویدبخش را برای پناهنده به ارمغان آورد. پس از آن نیز فیلم در بیش از ۳۰ جشنواره مهم دنیا حضوری موفق را پشت سرگذاشت.

«اسرافیل» دومین فیلم بلند سینمایی پناهنده است که چندی قبل به بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد.

این فیلم درامی درباره چالش‌ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی است. در خلاصه داستان «اسرافیل» آمده است: مردی که ماهی را دوست داشت بازگشته است. دختری که بهروز را دوست دارد باز می‌گردد... مرده‌گان زنده می‌شوند.

هدیه تهرانی، مریلا زارعی، هدی زین‌العابدین و پژمان بازغی بازیگران اصلی این فیلم هستند.