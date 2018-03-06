افزایش شانس زنده ماندن سربازان با الهام از یک موجود جان سخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سازمان DARPA تصمیم دارد از قربانیان میدان جنگ بکاهد. این سازمان در پژوهشی جدید مشغول بررسی کاهش سرعت فرایندهای سیستم زنده در سطح مولکولی است تا به این ترتیب شانس زنده ماندن فرد زخمی را بیفزاید.

البته فرایندهای مشابهی را می توان در طبیعت نیز مشاهده کرد مانند آنچه در بدن «تاردیگرید» (جانور کندرو که در آب زندگی می کند) و قورباغه درختی اتفاق می افتد. این حیوانات وارد وضعیت «کریپتوبیوسیس» ( cryptobiosis ).می شوند که نوعی وضعیت معلق است و فعالیت های بدن به طور موقت متوقف می شود. این وضعیت به موجود امکان می دهد بدترین شرایط را تحمل کند.

به عنوان مثال قورباغه درختی می تواند چند روز درحالت یخ زده زنده بماند.

از سوی دیگر تاردیگرید می تواند در دمای بسیار سرد ( ۲۷۲- درجه سانتیگراد ) و بسیار گرم ( ۱۷۰ درجه سانتیگراد)، در فضا و حتی در فشار سهمگین کف اقیانوس زنده بماند. همچنین این موجودات می توانند برای مدتی طولانی بدون آب، غذا و اکسیژن به حیات ادامه دهند.

یک پژوهش دانشگاه هاروراد و اکسفورد در سال گذشته نشان داد تاردیگرید ها به این سادگی نمی میرند زیرا مکانیسم بقای این حیوانات متفاوت است.

البته دانشمندان دارپا قصد ندارند سیستم های مولکولی خاصی از این موجودات را بازسازی کنند. بلکه آنها مشغول تحقیق روی توانایی کلی آنها برای خاموش کردن فرایندهای مولکولی در سطح پروتئینی هستند. با این روش کل فرایندهای بدن موجود به طور هماهنگ کندتر می شود و هنگام بازگشت به سرعت عادی، خسارتی به بار نمی آید.