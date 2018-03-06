جزئیات تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه/صادرات، ۴۱.۶ میلیارد دلار

فرود عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در یازده ماهه ابتدای سال جاری، ۴۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که در این مدت، ۴۷.۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات کشور در حوزه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را تشکیل می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز در بهمن ماه، آثار خود را در میزان صادرات نشان داده یا باید منتظر افزایش رقم صادرات غیرنفتی کشور در ماههای آینده باشیم، تصریح کرد: نرخ ارزی که ملاک عمل برای محاسبات گمرک قرار می‌گیرد، بر مبنای نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و بر اساس آن، نرخ برابری ارز حدود ۳۷۰۰ تومان در حال حاضر، محاسبه می‌شود. این در حالی است که هر هفته نرخ برابری ارز را بر اساس اعلام بانک مرکزی، محاسبه خواهیم کرد.

عسگری ادامه داد: بر اساس برآوردها، پیش بینی می‌شود که صادرات به دلیل اینکه در دو ماه اخیر رشد مثبت داشته، با رشد ۶ درصدی داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای تجارت خارجی ایران با تاخیر اعلام می‌شود، گفت: برای رفع این مشکل، واحدی را در ساختار جدید گمرک دیده شده که بر اساس آن، تحلیل آمار را بتواند خودش انجام دهد و با توجه به پارامترهای مختلفی که وجود دارد، آمار مناسبی را تحویل اقتصاد ایران دهیم.