به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حاشیه همایش پدافند غیرعامل و نظام بانکی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پیام رسان های داخلی، گفت: یک شبکه اجتماعی خارجی در بیانیه ای به صراحت اعلام کرده که در یک بازه زمانی مشخص چه اقداماتی را انجام می دهد. این اقدامات شامل ایجاد فضای شغلی و بستر دریافت و پرداخت همچنین ایجاد امنیت در این پیام رسان اجتماعی به نوعی که دولت ها کمترین تسلط را بر آن داشته باشند، که یک نوع سوء استفاده از این فضا است.

وی ادامه دارد : وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌های خوبی برای کنترل این فضا ارائه کرده اند که باید به آنها توجه کرد. مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی رغبت نشان داده و طبق گزارش وزیر ارتباطات حدود ۱۳ میلیون عضو در پیام رسان های داخلی وجود دارد. این اقبال مردم به شبکه های داخلی یک امیدی را به مردم و مدیران شبکه های داخلی برای گسترش و برطرف کردن اشکالات این شبکه ها می دهد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه تصریح کرد: در حوزه شبکه های پیام رسان خارجی دولت موظف به پاسخگویی درباره احقاق حق یا عدم احقاق حق مردم نیست و اگر اتفاقی در پیام رسان های خارجی برای کسی بیافتد امکان شکایت از آن در داخل کشور وجود ندارد، در حالیکه در شبکه های داخلی این امکان وجود دارد و مزایای پیام رسان‌های داخلی برای مردم و کشور بسیار بهتر و بیشتر است.

سردار جلالی در پایان با بیان اینکه پیام رسان زیرساخت ارتباط ملی است، خاطرنشان کرد: دولت باید خود را موظف به تامین تسهیلات و زیرساخت ها در این حوزه بداند چراکه در این شبکه ها خدمات زیادی به مردم ارائه می شود که قابل حذف نیست و باید هوشمندانه از آنها بهره برداری کرد.