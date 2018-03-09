۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

چهارمین عنصر معدنی در زمین؛

الماسی کوچک حاوی ماده ای از اعماق زمین کشف شد

محققان در الماسی با قطر ۳ میلیمتر یک ماده جدید یافتند که در لایه زیرپوسته و عمق ۷۰۰ کیلومتری زمین تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از میل آنلاین، محققان دریک الماس کوچک، ماده معدنی پروسکایت سیلیکات کلسیم یافتند که تا به حال روی زمین مشاهده نشده بود. این ماده در لایه زیرپوسته زمین تشکیل می شود.

به طور معمول پروسکایت سیلیکات کلسیم در عمق ۷۰۰ کیلومتری سطح زمین وجود دارد و به عقیده دانشمندان چهارمین عنصر معدنی فراوان در زمین است.

محققان این ماده معدنی را در الماس کوچکی با قطر ۳ میلیمتر یافتند که در کمتر از یک کیلومتری پوسته زمین در معدن Cullinan واقع در آفریقای جنوبی قرار داشت.

گراهام پیرسون استاد دانشگاه آلبرتا در این باره می گوید: تاکنون هیچ کس نتوانسته این ماده را روی سطح زمین به حالت با ثبات حفظ کند. این ماده اصولا در عمق ۷۰۰ کیلومتری زمین وجود دارد و تنها راه حفظ ثبات آن روی سطح آن است که در یک ماده دیگر مانند الماس نگهداری شود.

شیوا سعیدی

