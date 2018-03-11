جلسه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه سفارت ایران در لندن

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی حادثه حمله به سفارت ایران در لندن خبر داد و گفت: این جلسه در ساعت ۶:۳۰ صبح روز چهارشنبه (۲۳ اسفند ماه) در محل کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت امور خارجه، ابعاد و پشت پرده حمله اعضای فرقه شیرازی‌ها به سفارت کشورمان در انگلیس و نیز نحوه واکنش دولت انگلیس به این حادثه بررسی خواهد شد.

گفتنی است دو روز پیش برخی اعضای فرقه موسوم به شیعه انگلیسی (شیرازی) با حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و اهانت به پرچم کشورمان، برای ساعاتی بخش‌هایی از سفارت را دچار تشنج کردند.