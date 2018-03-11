اجرای طرح کاداستر در ۲۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صحراکار پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان بوشهر به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دست اجرا است.

وی افزود: طرح کاداستر به منظور دسترسی به اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق از وضعیت اراضی کشاورزی استان و به منظور ساماندهی مالکیت، تثبیت حقوقی و ثبتی این اراضی و برای برنامه ریزی بهینه برای کشاورزی استان اجرا شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طرح کاداستر در ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر بیشترین سطح اراضی کشاورزی در کشور را تحت اجرای طرح کاداستر دارد افزود: ارزیابی مدیریت امور اراضی از پیشرفت طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان بوشهر مطلوب است.

صحراکار اضافه کرد: این طرح از دی ماه ۱۳۹۴ با توجه به ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی در استان بوشهر آغاز شده و هم اکنون ۱۶۵ هزار هکتار از نقشه های تهیه شده به اداره ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

وی ادامه داد: عدم مشارکت مالکان اراضی کشاورزی در برخی از روستاهای استان از مهم‌ترین چالش‌های طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان بوشهر است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: امیدواریم با انجام برنامه‌های ترویجی و همکاری فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شورهای اسلامی روستاها این مشکل برطرف شود.

وی گفت: این طرح به صورت رایگان و از محل اعتبارات ملی و استانی در استان بوشهر در دست اجرا است.