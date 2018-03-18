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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۶

با ترجمه بیژن اشتری منتشر شد؛

«ادبیات علیه استبداد» در کتابفروشی‌ها/ مصائب خالق دکتر ژیواگو

«ادبیات علیه استبداد» در کتابفروشی‌ها/ مصائب خالق دکتر ژیواگو

کتاب «ادبیات علیه استبداد» نوشته مشترک «پیتر فین» و «پترا کووی» با ترجمه بیژن اشتری از سوی نشر ثالث منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «ادبیات علیه استبداد (پاسترناک و ژیواگو)» را سال ۲۰۱۵ نشریات واشینگتن پست، ساندی تایمز، نیوزدی، تلگراف، اسپکتاتور و دیلی بیست به‌عنوان کتاب سال معرفی کردند و یکی از دو انتخاب اصلی برای دریافت جایزه معتبر «نشنال بوک کریتیکز سیرکل» بود.

«دکتر ژیواگو» نام رمانی ماندگار از بوریس پاسترناک برنده جایزه ادبی نوبل است که یکی از مهمترین بیانیه‌ها علیه حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه محسوب می‌شود و «ادبیات علیه استبداد» روایتی از شرایطی است که پاسترناک پیش و پس از خلق این رمان تجربه کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «گلوله‌ها نمای بیرونی خانه پاسترناک را، در خیابان والخونکا در مرکز مسکو، سوراخ سوراخ کردند، از پنجره‌ها گذشتند و در زیر سقف‌های گچی خانه فریاد کشیدند. تیراندازی‌ها در ابتدا محدود و جزئی بود، اما به تدریج به جنگ خیابانی تمام ‌عیاری تبدیل شد و تمام محله را دربرگرفت.»

کتاب «ادبیات علیه استبداد» نوشته مشترک «پیتر فین» و «پترا کووی» با ترجمه «بیژن اشتری» در ۴۹۲ صفحه، شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به قیمت ۵۵ هزار تومان از سوی نشر ثالث، منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است.

کد مطلب 4248974

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