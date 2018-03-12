کپسول کافئین دار تولید شد/ افزایش هوشیاری سربازان و رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پژوهشی بین المللی ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری جهت رهش آهسته به منظور دستیابی به هوشیاری بلند مدت با همکاری مرکز تحقیقات گیاهی و غذایی نیوزلند و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام گرفت.

دکتر بهروز قرآنی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص این طرح گفت: در جامعه مدرن امروزی انجام عملیات ۲۴ ساعته یا کار شیفتی در مشاغلی نظیر حمل و نقل، بیمارستان ها، صنایع تولیدی، ارتش، هواپیمایی و بسیاری از خدمات دیگر غیر قابل اجتناب است لذا کارکنان نظامی، سربازان درگیر در عملیات مستمر و مداوم و نیز غیرنظامیانی نظیر رانندگان و کارمندان شب کار، معمولا نیاز به هوشیاری و بیداری طولانی مدت دارند.

وی با بیان اینکه از این رو درصدد برآمدیم تا برای رفع این نیاز چنین پروژه ای را اجرایی کنیم، خاطر نشان کرد: تاکنون تحقیقات زیادی بر روی رهش کنترل شده ترکیبات دارویی، زیست فعال یا پروتئین ها انجام گرفته که در اغلب آنها انواعی از روش های ریزپوشانی استفاده شده که مستلزم انجام مراحل زیاد، پیچیده و نیز استفاده از حلال های آلی هستند.

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به روش این طرح پژوهشی افزود: کافئین ریزپوشانی شده، از اندازه ای کوچکتر در حدود ۳ میکرون نسبت به پژوهش های مشابه برخوردار است به صورتی که ذرات مورد نظر توسط مصرف کننده احساس نمی شود و از رهایش پایدار و مناسبی در ۲۴ ساعت از زمان مصرف برخوردار است.

قرآنی اظهار داشت: بدلیل اهمیت موضوع، محققان زیادی در دنیا روی ریزپوشانی کافئین مطالعه و تحقیق کرده اند و در این زمینه روش های مختلفی ارائه کردند اما مزیت این دستاورد پژوهشی در روش تولید ذرات ریزپوشانی شده از طریق تلفیق جریان برق و جریان هوا برای تولید ذرات هیدروژل حاوی کافئین است.

مجری این طرح پژوهشی اضافه کرد: در پژوهش صورت گرفته، ذرات هیدروژلی تولید شده در ساختار پاستیل (به عنوان یک محصول شاهد) بکار گرفته شده است و نتایج بررسی های حسی نشان دهنده پذیرش محصول از سوی مصرف کننده است.

وی گفت: کافئین ریزپوشانی شده با استفاده از این روش، می تواند توسط صنایع مختلف از جمله صنایع داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ساختار هیدروژلی طراحی شده به عنوان الگو و پایه برای درون پوشانی غذاداروها و داروها قابل استفاده است.