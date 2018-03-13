  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

پمپ های بنزین به اینترنت اشیا متصل می شوند

پمپ های بنزین به اینترنت اشیا متصل می شوند

محققان مشغول طراحی سیستمی هستند که پمپ بنزین را به شبکه اینترنت اشیا متصل می کند و راننده با کمک نمایشگر داخل خودرو می تواند بهای بنزین را پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان مشغول ساخت پمپ بنزین های متصل به اینترنت هستند. این پمپ بنزین ها به رانندگان اجازه می دهد با استفاده از نمایشگر لمسی خودرو، بهای بنزین را بپردازند.

ایده اصلی این فناوری بسیار ساده اجرا می شود زیرا فناوری های لازم برای آن اختراع شده اند. در همین راستا دو شرکت شل و جاگوار نیز شیوه ساخت این فناوری را در مقایس کوچکتر نشان داده اند.

نخست باید نمایشگر لمسی روی داشبورد خودرو و کامیون های تازه تولید نصب شود. در بخش دوم این پروژه باید پمپ های بنزین نیز به شبکه اینترنت اشیا متصل شوند. بخش سوم نیازمند ایجاد ارتباط پرداخت موبایل  بین خودرو و پمپ است.

در این روش راننده نوع سوخت مورد نظرش را انتخاب و باک خودرو را پر می کند. اما در مرحله آخر به جای پرداخت وجه نقد یا کارت نقدی و اعتباری می تواند با اپلیکیشن موجود در سیستم اطلاعات خودرو  بهای بنزین را به طور مستقیم پرداخت کند.

کد مطلب 4250810
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه