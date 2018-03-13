پمپ های بنزین به اینترنت اشیا متصل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان مشغول ساخت پمپ بنزین های متصل به اینترنت هستند. این پمپ بنزین ها به رانندگان اجازه می دهد با استفاده از نمایشگر لمسی خودرو، بهای بنزین را بپردازند.

ایده اصلی این فناوری بسیار ساده اجرا می شود زیرا فناوری های لازم برای آن اختراع شده اند. در همین راستا دو شرکت شل و جاگوار نیز شیوه ساخت این فناوری را در مقایس کوچکتر نشان داده اند.

نخست باید نمایشگر لمسی روی داشبورد خودرو و کامیون های تازه تولید نصب شود. در بخش دوم این پروژه باید پمپ های بنزین نیز به شبکه اینترنت اشیا متصل شوند. بخش سوم نیازمند ایجاد ارتباط پرداخت موبایل بین خودرو و پمپ است.

در این روش راننده نوع سوخت مورد نظرش را انتخاب و باک خودرو را پر می کند. اما در مرحله آخر به جای پرداخت وجه نقد یا کارت نقدی و اعتباری می تواند با اپلیکیشن موجود در سیستم اطلاعات خودرو بهای بنزین را به طور مستقیم پرداخت کند.