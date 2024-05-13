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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۸

درگیری سنگین مقاومت با صهیونیست‌ها در شرق رفح و شمال غزه+ فیلم

درگیری سنگین مقاومت با صهیونیست‌ها در شرق رفح و شمال غزه+ فیلم

گروهان های قدس و گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس از عملیات های جدید خود علیه نظامیان صهیونیست در شرق رفح و شمال غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، صبح امروز دوشنبه گردان‌های قسام از انجام سه عملیات علیه اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد در خیابان جرج در شرق رفح وارد درگیری‌های شدیدی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی شده است.

قسام همچنین تاکید کرد که یک نفربر اسرائیلی را در همین منطقه با راکت ضد زره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

مجاهدان گردان‌های قسام در شرق جبالیا در شمال نوار غزه نیز شدیدا با صهیونیست‌های اشغالگر درگیر شدند.

منابع محلی همچنین از عملیات مشترک گردان‌های قسام و گروهان‌های قدس علیه اشغالگران در رفح خبر دادند.

گردان‌های قسام و گروهان‌های قدس طی علمیاتی مشترک نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در گذرگاه زمینی رفح در جنوب نوار غزه با گلوله‌های خمپاره در هم کوبیدند.

گروهان‌های قدس نیز در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد نیروها و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی را در خیابان جرج در شرق رفح با گلوله‌های خمپاره ۶۰ میلیمتری هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در خیابان جرج در شرق رفح با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

در همین ارتباط منابع محلی ضمن انتشار تصاویری از درگیری شدید مبارزان مقاومت با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جبالیا در شمال نوار غزه خبر می دهند.

کد مطلب 6105066

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