درگیری سنگین مقاومت با صهیونیست‌ها در شرق رفح و شمال غزه+ فیلم

گروهان های قدس و گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس از عملیات های جدید خود علیه نظامیان صهیونیست در شرق رفح و شمال غزه خبر دادند.