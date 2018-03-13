به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی جروزالم پُست در گزارشی با اشاره به خبر برکناری رکس تیلرسون از سمت وزارت خارجه آمریکا و جایگزنی مایک پمپئو رئیس سازمان سیا در گزارشی از وضع نامعلوم نشست تروئیکای اروپائی با آمریکا درباره برجام در ۱۵ مارس سال جاری میلادی مصادف با ۲۴ اسفندماه خبر داد.

در گزارش این رسانه صهیونیستی در این باره آمده است: ترامپ درباره برکناری تیلرسون به صراحت اعلام کرد که این امر به دلیل اختلاف نظر با وی درباره موضوع توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه سال ۹۴) موسوم به «برجام» بوده است؛ یعنی ترامپ خواستار خروج یکجانبه از برجام بود، اما تیلرسون با این تصمیم وی موافق نبود.

گزارش مذکور می افزاید: این در حالیست که تیلرسون قرار بود تا چند روز دیگر با همتایان اروپایی‌ اش درباره برجام دیدار کند. اما رئیس سازمان سیا از پیشتر نیز رسماً با دیدگاه ترامپ برای خروج از برجام و یا تغییر گسترده آن موافق بود و توافق خود را نیز رسماً اعلام کرده بود.

بر این اساس سرنوشت رایزنی کشورهای اروپائی که قرار است تا ۱۵ مارس درباره برجام با وزیر خارجه آمریکا نشستی برگزار کرده و تا حدود ۸ هفته بعد یعنی موعد تأئید یا عدم تأئید پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ نتیجه آن را اعلام کنند؛ در هاله ای ابهام قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، چندی پیش یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک نشست مشترک در ماه مارس در شهر برلین هستند که محور آن، بحث و گفتگو پیرامون توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران (برجام) خواهد بود.

یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا نیز در آن زمان تاریخ برگزاری این نشست مشترک را پانزدهم مارس/ ۲۴ اسفندماه اعلام کرد.

گفتنی است که مقصود اصلی توافق هسته ای منعقده میان ایران و شش قدرت جهان (آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان) در سال ۲۰۱۵، محدودسازی برنامه هسته ای تهران در اِزای لغو تحریمهای اقتصادی بود.

اما اجرای دقیق و مطلوب این توافق با کارشکنی های متعدد دولت آمریکا روبرو شد که با توسل به بهانه هایی واهی همچون محدود بودن مدت این توافق و عدم پوشش برنامه موشک بالستیکی ایران سایر طرفهای امضاء کننده این توافق را به خروج از آن تهدید می کند؛ تهدیدی که به ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تنها به یک شرط عملی نخواهد شد: همکاری متحدان اروپایی با واشنگتن برای «اصلاح» برجام!

این در حالی است که ایران با تکیه بر حق مشروع خود جهت برخورداری از فعالیتهای هسته ای برای مصارف صلح آمیز و تأکید بر تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی رد این باره، اعلام کرده است که در صورت خروج واشنگتن از برجام، فعالیتهای هسته ای پیشین خود را ازسر می گیرد.