راهپیمایی فلسطینی ها علیه محاصره غزه و اختلافات داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، هزاران تن از فلسطینی ها در غزه در راهپیمایی گسترده ای که بنا به درخواست جبهه خلق برای آزادسازی فلسطین علیه محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی برگزار شد شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی پرچمهای فلسطین و پلاکاردهایی که حاوی شعارهایی علیه محاصره نوار غزه و ادامه شکاف و اختلاف میان گروه های فلسطینی بود در دست داشتند.

فلسطینی ها هم چنین خواهان پایان دردها و رنجهای ساکنان نوار غزه و تقویت وحدت میان گروه های داخلی با هدف رویارویی با توطئه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال قدس اشغالی شدند.

همچنین قرار است راهپیمایی های مشابهی طی روزهای آتی در «رفح» و «خان یونس» نیز برگزار شود.