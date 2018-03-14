  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۲۲

راهپیمایی فلسطینی ها علیه محاصره غزه و اختلافات داخلی

راهپیمایی فلسطینی ها علیه محاصره غزه و اختلافات داخلی

هزاران فلسطینی با برگزاری راهپیمایی در نوار غزه اعتراض خود را نسبت به ادامه محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی و همچنین اختلافات میان گروه های داخلی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، هزاران تن از فلسطینی ها در غزه در راهپیمایی گسترده ای که بنا به درخواست جبهه خلق برای آزادسازی فلسطین علیه محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی برگزار شد شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی پرچمهای فلسطین و پلاکاردهایی که حاوی شعارهایی علیه محاصره نوار غزه و ادامه شکاف و اختلاف میان گروه های فلسطینی بود در دست داشتند.

فلسطینی ها هم چنین خواهان پایان دردها و رنجهای ساکنان نوار غزه و تقویت وحدت میان گروه های داخلی با هدف رویارویی با توطئه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال قدس اشغالی شدند.

همچنین قرار است راهپیمایی های مشابهی طی روزهای آتی در «رفح» و «خان یونس» نیز برگزار شود.

کد مطلب 4251471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه