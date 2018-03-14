به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، استیون هاوکینگ فیزیکدان تئوریک برجسته و نویسنده کتاب پرفروش «تاریخچه مختصر زمان» در ۷۶ سالگی درگذشت.

هاوکینگ یکی از مشهورترین دانشمندان قرن اخیر بود و مدارک متعددی در زمینه فیزیک و کیهان‌شناسی به دنیا ارایه کرده بود.

فرزندان وی در نخستین ساعات چهارشنبه با بیانیه‌ای که در اختیار گاردین قرار دادند خبر درگذشت پدرشان و تاسف خود را از این رویداد اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: او دانشمندی بزرگ و مردی فوق‌العاده بود که کارها و میراثش سال‌ها باقی خواهد ماند.

فیلم نامزد اسکار «تئوری همه چیز» در سال ۲۰۱۴ با بازی ادی ردمین در نقش هاوکینگ، بر مبنای سال‌های جوانی زندگی این دانشمند ساخته شده بود. ردمین جایزه اسکار را برای بازی در نقش این دانشمند دریافت کرد.

هاوکینگ از ۲۱ سالگی به بیماری عصبی مبتلا شد و بتدریج توانایی حرکتی خود را از دست داد. وی سال ۱۹۷۴ و وقتی ۳۲ سال داشت در انجمن سلطنتی پذیرفته و پنج سال بعد استاد ریاضی کمبریج شد.

وی تجربیات و مشاهدات و نظریاتش را در کتاب‌های مختلفی ارایه کرد. مشهورترین کتاب وی «تاریخچه مختصر زمان» در توضیح کیهان‌شناسی برای مردم عادی است. این کتاب سال ۱۹۸۸ منتشر شد و او را به چهره‌ای بین‌المللی بدل کرد. این کتاب به مدت ۲۳۷ هفته در فهرست پرفروش‌های ساندی‌تایمز باقی ماند.

هاوکینگ سال ۱۹۶۵ با همسر اولش ازدواج کرد که حاصل آن سه فرزند است. این ازدواج سال ۱۹۹۱ به طلاق انجامید. همسر وی در کتابی با عنوان «سفر به بی‌نهایت: زندگی من با استیون» این دوران را تصویر کرده است.

سال ۲۰۱۲ هفتادمین سال تولد هاوکینگ در کبمریج جشن گرفته شد و گرچه او به دلیل بیماری نتوانست در این مراسم شرکت کند، با پیامی ویدیویی با عنوان «تاریخچه مختصری از من» در این مراسم حضور یافت. در این پیام وی خواستار کشف بیشتر فضا برای آینده بشریت شد و گفت بدون رفتن به فضا بشریت نمی‌تواند تا هزار سال دیگر زنده بماند.

شماری از دیگر کتاب‌های وی عبارتند از:

«سیاه‌چاله‌ها و جهان‌های کوچک و دیگر مقاله‌ها» در سال ۱۹۹۱

«بزرگ، کوچک و ذهن بشر» در سال ۱۹۹۷ که با همکاری راجر پنرز نوشته شد.

«جهان در پوست گردو» از کتاب‌های استیون هاوکینگ در زمینه فیزیک نظری است که برای مخاطب عام نوشته شده است. این کتاب تاریخچه و اصول فیزیک نوین را بیان می‌کند و به مطالب گوناگونی در ارتباط با مکانیک کوانتومی و نظریه ریسمان می‌پردازد. این کتاب ادامه‌ای بر «تاریخچه مختصر زمان» محسوب می‌شود.

«بر شانه‌های غول: آثار بزرگ در فیزیک و اخترشناسی» در سال ۲۰۰۲ که جمع‌آوری متون و کتاب‌های علمی از دانشمندی چون نیکلاس کوپرنیک، آیزاک نیوتن، یوهانس کپلر، گالیلئو گالیله و آلبرت اینشتین است. می‌باشد که توسط استیون هاوکینگ گردآوری، تلفیق و تفسیر شده‌است.

«تاریخچه مختصر زمان» در سال ۲۰۰۵ با همکاری لئونارد ملودینوف

«طرح بزرگ» با همکاری لئونارد ملودینوف نوشته شد و موضوع کتاب به زبان ساده پیرامون منشاء جهان و قانونمندی‌ها است. این کتاب ۷ سپتامبر ۲۰۱۰ در آمریکا چاپ و تنها پس از چند روز به پرفروش‌ترین کتاب سایت آمازون بدل شد.

«تاریخچه مختصر زندگی من؛ استیون هاوکینگ» زندگی‌نامه خودنوشت استیون هاوکینگ است، که زندگی او را تصویر کرده است. این کتاب که سال ۲۰۱۳ منتشر شد، به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

وی با همراهی دخترش چهار رمان برای کودکان نوشته که «جرج و کلید پنهان وی به‌سوی کیهان» نوشته استیون و لوسی هاوکینگ درباره شگفتی‌های گیتی و «جرج و گنجینه کیهانی» از جمله آنهاست. «جرج و بیگ‌بنگ» و «جرج و کد بازنشدنی» دیگر عنوان‌های این مجموعه هستند.