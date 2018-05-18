به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آخرین کتاب استیون هاوکینگ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر می‌شود.

این کتاب با عنوان «پاسخ‌های کوتاه به سوال‌های بزرگ» آخرین کتابی است که هاوکینگ پیش از درگذشتش مشغول نوشتن آن بود.

«پاسخ‌های کوتاه به سوال‌های بزرگ» که از سوی ناشر وی جان موری منتشر می‌شود به سوال‌هایی از دوران ما پاسخ می‌دهد.

در این کتاب هاوکینگ از کشف‌ها و چشم اندازهایش درباره هر چیزی از آفرینش جهان تا سیاه‌چاله‌ها و هوش بیگانگان، وجود خدا و اهمیت سلطه فضایی پرداخته است و از خطرات هوش مصنوعی سخن گفته است.

به گفته جان موری انتشار این کتاب جدید در زمان درگذشت هاوکینگ در دست بررسی بود و بنیاد وی تصمیم گرفت این پروژه را ادامه بدهد. این کتاب از ۴ بخش تشکیل شده: چرا ما اینجا هستیم؟ آیا به بقا ادامه می‌دهیم؟ آیا تکنولوژی موجب نجات ما می‌شود یا ما را نابود می‌کند؟ چگونه می‌توانیم کامیاب شویم؟

قرار است بخشی از منافع کتاب به انجمن بیماری‌های عصبی حرکتی اختصاص یابد و بخشی از آن به بنیاد استیون هاوکینگ برسد.

هاوکینگ که برای آثار تحقیقی‌اش درباره فیزیک نظری و به ویژه مطالعاتش درباره سیاه‌چاله‌ها شناخته می‌شود، مدیر مطالعات مرکز کیهان‌شناختی نظری و استاد ریاضیات دانشگاه کمبریج بود.

او در ۲۰ سالگی به بیماری حرکتی عصبی مبتلا شد و دو سال بعد زندگی‌اش به صندلی چرخدار محدود شد و در نهایت مجبور شد تا با دستگاه صحبت کند . وی مارس ۲۰۱۸ در ۷۶ سالگی درگذشت.

از مهمترین کتاب هاوکینگ که با عنوان «تاریخ مختصر زمان» در سال ۱۹۸۸ منتشر شد بیش از ۱۳ میلیون نسخه فروخته شده است. فروش این کتاب پس از درگذشت وی دوباره بالا رفت و تنها در یک هفته بیش از ۱۴ هزار نسخه از آن فروخته شد و برای نخستین بار یک کتاب غیرداستانی جلد کاغذی در راس پرفروش‌ها قرار گرفت.

هاوکینگ کتاب‌های متعددی نوشته بود که «سیاه‌چاله‌ها و جهان‌های کوچک» در سال ۱۹۹۳ و «تاریخ مختصر زمان به شکل مصور» در سال ۱۹۹۶ و «جهان به طور کلی» در سال ۲۰۰۱ و «تاریخ مختصر من» در سال ۲۰۱۳ از جمله آنها هستند. وی چندین کتاب علمی نیز برای کودکان نوشته بود.