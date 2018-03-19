اپل نمایشگر تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت اپل برای نخستین بار مشغول طراحی و توسعه نمایشگرهای مخصوص خود در یک واحد تولیدی مخفی در نزدیکی مقر کالیفرنیای این شرکت است. اپل قصد دارد به طور آزمایشی تعداد محدودی نمایشگر تولید کند.

به گفته منابع آگاه این شرکت سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه نمایشگرهای «میکرو ال ای دی» آغاز کرده است.

این نوع نمایشگر ها از ترکیباتی برای انتشار نور استفاده می کنند که با نمونه های به کار رفته در سایر نمایشگرهای «او ال ای دی» متمایز است. همچنین با به کاربردن آنها می توان گجت هایی باریکتر و درخشان تر تولید کرد که انرژی کمتری مصرف می کنند.

تولید نمایشگرهای میکرو ال ای دی بسیار سخت تر از «او ال ای دی» ها است و به همین دلیل اپل چند سال قبل این پروژه را رها کرد. اما از آن زمان تاکنون مهندسان به پیشرفت هایی در این زمینه دست یافتند. هم اکنون فناوری این نمایشگرها در مرحله پیشرفته است اما احتمالا چند سال طول می کشد تا وارد بازار شود.