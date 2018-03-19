به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان، عاطفه رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه گفت: در نوروز امسال با هدف آشنایی کودکان با میراث فرهنگی، دو غرفه کودک در محوطه‌های تاریخی هفت‌تپه و چغازنبیل درنظر گرفته‌ایم که در این غرفه‌ها برنامه‌هایی نظیر قصه‌گویی و نقاشی از روی مهرهای تاریخی برای کودکان اجرا خواهد شد.

او افزود: علاوه براین، ماکتی شبیه به پلان چغازنبیل طراحی و ساخته شده که کودکان می‌توانند در آن به‌عنوان هزارتو بازی کنند.

مدیر پایگاه‌های میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با بیان‌ این‌که برای نخستین بار است که در سایت‌های جهانی برنامه‌ای در ایام نوروز برای کودکان و در راستای آشنایی آنان با میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است، گفت: این حرکت در سطح کشور هم حرکت جدیدی است که ما آن را در محوطه‌های چغازنبیل و هفت‌تپه آغاز کرده‌ایم.

او تصریح کرد: به‌منظور اجرای این برنامه‌ها با مربی فعال و حرفه‌ای کودک وارد مذاکرده شده‌ایم و قصه‌خوانی، نقاشی و بازی‌های کودکانه با هدف آَشنایی با میراث فرهنگی در طول تعطیلات نوروز در هردو سایت جهانی انجام خواهد شد.

رشنویی با اشاره به آمادگی کامل هر دو سایت چغازنبیل و هفت‌تپه برای استقبال از گردشگران و مهمانان نوروزی افزود: با مردم محلی نیز صحبت‌های لازم انجام شده؛ ضمن این‌که در بیرون از عرصه چغازنبیل و پشت حصار سوم هم تعدادی کافی‌شاپ‌ و رستوران‌ کپری و سنتی درنظر گرفته شده است.

او از شترسواری و اسب‌سواری در تپه‌ماهورهای پشت حصار سوم محوطه چغازنبیل به عنوان دیگر برنامه‌های پایگاه چغازنبیل برای ایام نوروز نام برد و اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته و این برنامه‌ها نیز به یاری خدا طی تعطیلات نوروز اجرا خواهند شد.

مدیر پایگاه‌های میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه در ادامه خبرداد: تغییراتی نیز در فرم و محتوای موزه هفت‌تپه ایجاد شده است که درسال‌های گذشته وجود نداشت و گردشگران در نوروز از این پس با چهره‌ای نو از موزه هفت‌تپه مواجه خواهند شد.

او در پایان با تأکید بر این‌که همه شرایط برای استقبال خوب از گردشگران در دو پایگاه آماده است، افزود: نمایشگاه دائم صنایع‌دستی نیز همانند طول سال در محوطه زیگورات برپا خواهد بود و میهمانان نوروزی می‌توانند با مراجعه به این غرفه با صنایع دستی استان آشنا شوند.